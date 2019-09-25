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Жителя Барнаула заподозрили в жестоком убийстве пятилетнего сына 

РИА Новости + ещё 5 45 минут назад
Жителя Барнаула заподозрили в убийстве 5-летнего сына
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Полицейские Барнаула задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве своего пятилетнего сына, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю.
"В среду утром в своем доме в городе Барнауле 42-летний мужчина нанес не менее четырех ножевых ударов в грудную клетку и живот своему пятилетнему сыну. От полученных травм мальчик скончался", — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты.
Подозреваемый задержан, следователи выясняют мотив убийства. По поручению руководителя следственного управления уголовное дело передано в четвертый отдел по расследованию особо важных дел.
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Криминал , Происшествия , СКР , Барнаул
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