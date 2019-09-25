Жителя Барнаула заподозрили в убийстве 5-летнего сына

Жителя Барнаула заподозрили в жестоком убийстве пятилетнего сына

"В среду утром в своем доме в городе Барнауле 42-летний мужчина нанес не менее четырех ножевых ударов в грудную клетку и живот своему пятилетнему сыну. От полученных травм мальчик скончался", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты.

Подозреваемый задержан, следователи выясняют мотив убийства. По поручению руководителя следственного управления уголовное дело передано в четвертый отдел по расследованию особо важных дел.