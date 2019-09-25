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Похищенный няней младенец найден мертвым в Тюменской области 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 19 14 минут назад
Похищенный няней младенец найден мертвым в лесу
Фото: РИА Новости
Младенец, в похищении которого подозревают 24-летнюю няню, найден мертвым, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
В УМВД подтвердили информацию об обнаружении тела мальчика и сообщили, что его няня была задержана, передает «Интерфакс».
Подробности трагедии не сообщаются.
Между тем СУ СК по Тюменской области сообщает, что ребенок пропал 24 сентября «в дневное время из дома». За ним присматривала 24-летняя няня. Ее обнаружили «в лесном массиве на расстоянии около трех км от дома, где проживал малолетний», при этом «у девушки в руках обнаружено тело ребенка».
Подозреваемую задержали, в данный момент ее допрашивают следователи.
Также проводится осмотр места происшествия, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти мальчика.
В свою очередь интернет-портал телеканала НТВ сообщает, что семья давно была знакома с няней ребенка — та в течение трех лет была девушкой старшего брата погибшего младенца и иногда присматривала за малышом.
Однако недавно влюбленные поссорились. Девушка пришла в дом семьи, чтобы забрать вещи, а родители попросили ее присмотреть за ребенком. После этого мальчик исчез.
Отмечается, что во время задержания девушка выглядела невменяемой.
Сообщается, что она якобы еще в 2015 году была осуждена условно за насилие в отношении представителя власти: в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения девушка набросилась на полицейского, сделавшего ей замечание.
Напомним, в феврале 2016 года в Москве возник пожар, после тушения которого было найдено обезглавленное тело ребенка. Позже выяснилось, что девочку убила ее няня Гюльчехра Бобокулова, которая работала в столице нелегально.
В рамках уголовного дела была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что женщина страдала шизофренией.
Хорошевский суд Москвы освободил Бобокулову от уголовной ответственности и направил ее на принудительное психиатрическое лечение.
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Криминал , Пожары , Происшествия , Гюльчехра Бобокулова , СКР , МВД , Интерфакс , НТВ , Тюменская Область
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