Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве сербского бизнесмена обокрали на 1,2 миллиона рублей 

РИА Новости + ещё 25 2 часа назад
Бизнесмена обокрали на 1,2 млн рублей в Москве
Фото: РИА Новости
Более миллиона рублей украли из автомобиля у гражданина Сербии в Москве на парковке в торговом центре, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"В полицию поступило обращение от гражданина Сербии, который проживает в Москве и работает генеральным директором частной компании, о том, что неустановленное лицо открыло багажник его машины и похитило из чемодана денежные средства в размере 1 200 000 рублей", — рассказал собеседник агентства.
Полиция возбудила уголовное дело, расследование продолжается.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
Последние новости
Лавров ответил Белоруссии на отказ разместить российскую военную базу Лавров ответил Белоруссии на отказ разместить российскую военную базу Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело Захарова поставила на место Зеленского Захарова поставила на место Зеленского
Криминал , Новости Москвы , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»17
Россияне не смогут курить на балконах
Россияне не смогут курить на балконах145
Москвичка организовала убийство в момент развода
Москвичка организовала убийство в момент развода1
Пожар в самолете: названа причина
Пожар в самолете: названа причина
Умер Жак Ширак
Умер Жак Ширак15
Видео
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
00:30
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
Катастрофы Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть