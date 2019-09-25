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Зарезали и изнасиловали? Что произошло с 13-летней девочкой в Донецке 

Газета.Ru 1 час назад
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
Фото: РИА Новости
В городе Харцызске Донецкой области после ликвидации пожара в одной из квартир найдено тело 13-летней школьницы. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики.
По данным ведомства, 23 сентября после тушения пожара в одном из пятиэтажных домов на улице Шалимова сотрудники МЧС заявили в полицию о нахождении трупа подростка со следами насильственной смерти.
«На теле пострадавшей были обнаружены множественные колото-резаные ранения. Стражи порядка оперативно установили личности подозреваемых в совершении указанного преступления. В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию злоумышленников», — отмечалось на сайте донецкого МВД.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье 106 УК ДНР «Убийство».
Между тем издание Donpress со ссылкой на местных жителей пишет, что незадолго до трагедии девочка якобы переписывалась с неизвестным, а затем в отсутствие родителей пригласила его в гости. В итоге, по неподтвержденным данным, мужчина сначала изнасиловал школьницу, а затем перерезал ей горло. Заметая следы, он мог совершить поджог.
Тем временем в Яльчикском районе Чувашии правоохранители закончили расследование уголовного дела об убийстве 15-летней местной жительницы. По данным управления Следственного комитета по региону, трагедия произошла 13 мая 2019 года. В тот день школьница и 18-летний обвиняемый встретились у него дома. Там между подростками произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник избил ее, а после нанес несколько ударов топором по голове — от травм несовершеннолетняя девушка скончалась на месте.
«Для сокрытия следов преступления обвиняемый на автомобиле, находящемся в пользовании его отца, перевез тело и сбросил в пруд, после чего скрылся с места преступления», — уточнили в СК.
Через несколько дней родственники погибшей обратились в полицию с заявлением. В ходе поисков труп был обнаружен в пруду на окраине села Яльчики с телесными повреждениями в области головы. Под подозрение сразу попал 18-летний парень, с которым дружила жертва.
Правоохранители задержали обвиняемого — в ходе допросов он признал свою вину. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Дело направлено в Яльчикский районный суд.
В суд также ушли материалы дела об убийстве 12-летней школьницы в Чите. Как сообщили в региональном Следкоме, 19 октября 2018 года девочка ушла в школу и пропала. Родственники ребенка в тот же день сообщили об этом в правоохранительные органы. Затем, после четырех дней поисков, тело подростка нашли с признаками насильственной смерти. Сотрудники полиции, просмотрев камеры видеонаблюдения, выявили предполагаемого злоумышленника.
По подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого мужчину. Он работал сторожем на автостоянке, где позднее обнаружили труп девочки. В его квартире же был обнаружен мобильный телефон ребенка. Свою вину он не признал. Несмотря на это ему предъявили обвинения по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего, совершенное также при иных отягчающих обстоятельствах». Обвиняемому грозит пожизненное заключение в колонии.
Ранее в Курске суд вынес приговор мужчине, который был обвинен в убийстве семилетнего ребенка. Как установил суд, преступление было совершено 23 октября 2018 года в городе Железногорске.
В тот день 39-летний злоумышленник встретился с ребенком в лифте дома, где он проживал. После этого мужчина заманил мальчика к себе в квартиру под предлогом показать что-то интересное. Затем мужчина изнасиловал и убил малолетнего россиянина, после чего, чтобы скрыть следы совершенного преступления, вывез тело в спортивной сумке в село Трояново — за 20 километров от города.
Через неделю правоохранители нашли труп, который был спрятан под ветками на участке обвиняемого. После долгого расследования суд признал мужчину виновным в убийстве малолетнего, а также осуществления насильственных действий сексуального характера, в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
Злоумышленника приговорили к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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Криминал , Происшествия , Статьи , МЧС , МВД , ФСИН , Донецк , Чувашская Республика
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