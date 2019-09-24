Воровали два года: подруги вынесли из банка 43 млн

По стопам Хайруллиной: подруги вынесли из банка 43 млн рублей

39-летняя управляющая банка в Башкирии задержана по подозрению в краже 43 млн рублей. По версии следствия, в совершении преступления женщине помогала кассирша кредитного учреждения — с июля 2019 года она находится под арестом за хищение 6,5 млн рублей. Мотивы женщин до сих пор не установлены, однако известно, что отец заведующей банка страдает от рака — не исключено, что деньги были украдены в частности для того, чтобы оплатить его лечение.

Управляющую одного из банков Уфы Лиану Латипову подозревают в хищении 43 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Отмечается, что женщина действовала не одна, ей помогала Лилия Азнабаева, работавшая кассиршей кредитного учреждения. Обеим по 39 лет.

Предполагается, что хищениями они занимались в период с января 2017 по июль 2019 года — за это время предполагаемым злоумышленницам удалось украсть более 43 млн рублей из кассы.

Схема была раскрыта еще в июле — тогда кассиршу арестовали по подозрению в краже. Выяснилось, что за месяц она вынесла из кассы 6,5 млн рублей. Представитель кредитной организации обратился в местную полицию после того, как обнаружил недостачу в ходе ревизии. В день перед обнаружением пропажи Азанбева вынесла 1 млн рублей.

По факту произошедшего завели дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере». В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов смогли установить, кто помогал подозреваемой в преступных операциях.

Для того, чтобы скрыть аферу, женщины разработали схему. Так, для сокрытия недостач сотрудницы банка оформляли закрытие вкладов клиентов кредитной организации. За 2,5 года они закрыли счета более 50 клиентов.

«По факту присвоения денежных средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемой 1980 года рождения», — уточнили в республиканском МВД.

Мотивы злоумышленниц до сих пор остаются неизвестными. Между тем арестованная летом Азанбаева в ходе допросов заявляла, что совершила это преступление, чтобы помочь подруге. Что сподвигло Латипову пойти на кражу, пока не установлено. При этом портал Mkset.ru отмечает, что ее отец болен раком. В МВД также сообщили, что на время следствия от работы были отстранены еще три сотрудницы банка.

Если вина управляющей и кассиршы в краже будет доказана, их ждет лишение свободы на срок до 10 лет, а также многомиллионные штрафы.

Напомним, что в конце мая 2019 года в Башкирии уже происходила подобная история. 36-летняя старшая кассирша другого банка, находившегося в Салавате, была задержана после того, как вынесла из учреждения 20 млн рублей.

Так же, как и Азанбаеву, ее задержали после вечерней проверки. Сотрудник, проводивший ревизию, заметил недостачу более 20 млн рублей. На следующий день после случившегося отец Хайруллиной объявил о пропаже дочери.

В течение месяца ее искали силовики. Им удалось обнаружить местоположение подозреваемой после того, как один из ее детей позвонил дедушке. Отследив звонок, сотрудники полиции быстро вычислили, что она находилась на съемной квартире в Казани.

Отмечается, что отец Хайруллиной не был в курсе того, что сделала его дочь. Он лишь переживал, что ее с семьей могли похитить или убить. «Я всю ночь не спал, как узнал о случившемся. Пока ничего не знаю, как все именно произошло. Никакой информации от местных следователей я получить не могу. Знаю, что дочь должны скоро доставить в Уфу», — пояснил отец Хайрулинной сайту kp.ru.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата» — ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Вероятным мотивом преступления Хайруллиной могли стать долги мужа, страдающего от игровой зависимости, писали СМИ.

Однако подобные происшествия происходят не только в Башкирии. Так, в июле 2018 года был ограблен один из банков Москвы. Сотрудник частного охранного предприятия похитил из отделения около 10 млн рублей. Отмечается, что при себе мужчина имел оружие. Как сообщали в местном СК, злоумышленник вынес деньги из кассы кредитного учреждения и скрылся на гражданском автомобиле.

Мужчину задержали в Домодедово Московской области, где он и проживал. У него было изъято 9 млн 300 тыс. рублей. Против злоумышленника возбудили уголовное дело о грабеже. Мотивом совершенного преступления следователи называли сложную финансовую ситуацию, в которой на тот момент находился мужчина.