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Жительницы Кузбасса отобрали продукты у 80-летней пенсионерки 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Россиянки украли продукты у 80-летней пенсионерки
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Ранее судимые женщины ограбили 80-летнюю пенсионерку в городе Анжеро-Судженске под предлогом помощи с транспортировкой сумок с продуктами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
80-летняя местная жительница возвращалась с продуктами из магазина. Когда пенсионерка подошла к дому, к ней обратились две незнакомые женщины. Они предложили пожилой горожанке помочь донести тяжелые сумки до квартиры, — говорится на сайте ведомства.
Уже находясь в подъезде дома, одна из «помощниц» вырвала ношу из рук пенсионерки, затем подельницы сбили её с ног и скрылись с похищенным на общую сумму две тысячи рублей.
Подозреваемых задержали, ими оказались ранее судимые 50-летние местные жительницы. На них заведено уголовное дело по статье «Грабёж».
Как писал News.ru, ранее СК предъявил обвинения двум мужчинам, которые по версии следствия забили до смерти жителя Зеленограда и похитили у него мобильный телефон.
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Криминал , Происшествия , Анжеро-Судженск
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