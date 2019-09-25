Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сети появилось фото убийцы Михаила Круга 

Газета.Ru + ещё 34 2 часа назад
В Сети появилось фото убийцы Михаила Круга
Фото: РИА Новости
Фото предполагаемого убийцы певца Михаила Круга появилось в Сети, передает "Рен ТВ" со ссылкой на портал Tverigrad.ru.
Сайт опубликовал портрет Дмитрия Веселова по кличке Весел, который, по версии следствия, убил Круга летом 2002 года. До установления связей с криминалом Веселов учился в военно-воздушном училище в Кургане, после — в Челябинском военно-воздушном училище, служил прапорщиком на аэродроме Мигалово в Твери. Был уволен по сокращению и примкнул к ОПГ "Тверские волки", контролируя работу проституток на трассе в Тверской области.
Ранее сообщалось, что убийц Михаила Круга обвинили в гибели десятков человек.
Прохожий спас девушку из горящей квартиры
Газета.Ru: последние новости
В Москве задержали генерала МВД В Москве задержали генерала МВД Пропавшего в Тюменской области грудного ребенка нашли мертвым Пропавшего в Тюменской области грудного ребенка нашли мертвым СМИ опубликовали переписку зарезанной в Саратове девушки СМИ опубликовали переписку зарезанной в Саратове девушки
Криминал , Михаил Круг , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
«Нереально»: В НАТО ответили Путину123
ЧП в Тромсе: горит российский траулер
ЧП в Тромсе: горит российский траулер25
Муж Заворотнюк впервые высказался о состоянии супруги
Муж Заворотнюк впервые высказался о состоянии супруги23
России предсказали аномальную зиму
России предсказали аномальную зиму149
«А где наш ответ?»: Соловьева разозлил Зеленский
«А где наш ответ?»: Соловьева разозлил Зеленский25
Видео
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«А где наш ответ?»: Соловьева разозлил Зеленский
01:30
«А где наш ответ?»: Соловьева разозлил Зеленский
Общество
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
00:30
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
Катастрофы Пожары
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
05:13
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
Происшествия Гаджеты
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
00:14
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
Криминал Происшествия
«Было бы замечательно»: о чем Трамп поговорил с Зеленским
11:16
«Было бы замечательно»: о чем Трамп поговорил с Зеленским
В мире США
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
01:08
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
В мире США
Раскрыт смысл боев за бесполезную высоту в Донбассе
02:21
Раскрыт смысл боев за бесполезную высоту в Донбассе
Армия Украина
«Запутались парни». Скабеева о Зеленском и Трампе
01:30
«Запутались парни». Скабеева о Зеленском и Трампе
Общество
«Наслаждайтесь»: Лоза показал интимное фото
03:25
«Наслаждайтесь»: Лоза показал интимное фото
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение