В Сети появилось фото убийцы Михаила Круга

Фото предполагаемого убийцы певца Михаила Круга появилось в Сети, передает "Рен ТВ" со ссылкой на портал Tverigrad.ru.

Сайт опубликовал портрет Дмитрия Веселова по кличке Весел, который, по версии следствия, убил Круга летом 2002 года. До установления связей с криминалом Веселов учился в военно-воздушном училище в Кургане, после — в Челябинском военно-воздушном училище, служил прапорщиком на аэродроме Мигалово в Твери. Был уволен по сокращению и примкнул к ОПГ "Тверские волки", контролируя работу проституток на трассе в Тверской области.

Ранее сообщалось, что убийц Михаила Круга обвинили в гибели десятков человек.