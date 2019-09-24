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Клиент задушил проститутку на востоке Москвы 

Москва24 + ещё 1 49 минут назад
Клиент задушил проститутку в Москве
Фото: РИА Новости
Клиент избил и задушил поясом от халата проститутку на востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в квартире жилого дома по Щелковскому шоссе. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Подозреваемый 1983 года рождения задержан, ему предъявлено обвинение. Следователи ходатайствуют о взятии его под стражу.
Ранее бармена одного из пабов в центре Москвы приговорили к 8 годам колонии за убийство клиента. Между мужчинами произошел конфликт с потасовкой, в результате которого бармен задушил оппонента.
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Криминал , Происшествия , МВД , РИА Новости , Москва
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