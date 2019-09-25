Заслуженного тренера обвинили в педофилии

Педофила, который работал в Детско-юношеском центре творчества, задержали сотрудники правоохранительных органов в Ленинградской области.
Согласно данным следственных органов, подозреваемый, 67-летний мужчина, на протяжении длительного времени являлся тренером по боевым искусствам спортивной секции в детском центре, находящемся в городе Светогорске.
Установлено, что на протяжении почти двух лет — с июля 2017 года по март 2019 года — злоумышленник приглашал к себе домой одного из своих воспитанников, которому на тот момент не исполнилось и 14 лет. Приглашения тренер объяснял необходимостью дополнительных тренировок и подготовкой к соревнованиям. Во время таких «тренировок» мужчина неоднократно совершал в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера.
Как отмечают специалисты, длительное время мальчик ничего не сообщал о происходящем, так как в силу своего небольшого возраста не мог в полной мере осознавать характер совершаемых с ним действий. Когда же он, наконец, рассказал все своим родителям, отец обратился в правоохранительные органы.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Из квартиры злоумышленника в ходе обыска изъяты электронные носители информации, документы и другие представляющие интерес для следствия предметы. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.
Напомним, что в Дзержинске Нижегородской области суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима 49-летнего местного жителя, который в течение года совершал изнасилования 14-летнего подростка. Более того, во время следствия, находясь под подпиской о невыезде, он успел совершить еще ряд аналогичных преступлений. Позже это выяснилось, и наказание было ужесточено.