Заслуженного тренера обвинили в педофилии

Тренер-педофил два года насиловал мальчика

Согласно данным следственных органов, подозреваемый, 67-летний мужчина, на протяжении длительного времени являлся тренером по боевым искусствам спортивной секции в детском центре, находящемся в городе Светогорске

Установлено, что на протяжении почти двух лет — с июля 2017 года по март 2019 года — злоумышленник приглашал к себе домой одного из своих воспитанников, которому на тот момент не исполнилось и 14 лет. Приглашения тренер объяснял необходимостью дополнительных тренировок и подготовкой к соревнованиям. Во время таких «тренировок» мужчина неоднократно совершал в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера.

Как отмечают специалисты, длительное время мальчик ничего не сообщал о происходящем, так как в силу своего небольшого возраста не мог в полной мере осознавать характер совершаемых с ним действий. Когда же он, наконец, рассказал все своим родителям, отец обратился в правоохранительные органы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Из квартиры злоумышленника в ходе обыска изъяты электронные носители информации, документы и другие представляющие интерес для следствия предметы. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.