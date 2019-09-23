Грабители задержаны в центре Москвы

В центре Москвы оперативники задержали подозреваемых в грабеже

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали четверых мужчин, подозреваемых в нападении на водителя такси», — сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.

В полицию с заявлением обратился 30-летний житель столицы, работающий водителем такси. Мужчина сообщил, что приехал по вызову на улицу Бутырский Вал, где четверо неизвестных, севших в салон, напали на него и отобрали портмоне с деньгами и документами, после чего скрылись.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска недалеко от места происшествия задержали подозреваемых — 23-летнего жителя Подмосковья и троих ранее судимых приезжих мужчины в возрасте от 21 до 22 лет. Похищенное имущество, деньги и документы у злоумышленников изъяты и возвращены заявителю.

Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление аналогичных эпизодов противоправной деятельности задержанных.