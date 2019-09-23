Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет. Как отмечают правоохранители, удалось детально восстановить картину убийства в ночь на 1 июля 2002 года. Выяснилось, что члены банды «Тверские волки» напали на дом певца с целью ограбления, но убивать мужчину не хотели. В этом признался пожизненно осуждённый участник банды Александр Агеев. Он добавил, что Круга застрелили, когда тот «внезапно» встал на пути у бандита, желавшего ограбить артиста. В Следственном комитете предполагают, что застрелил певца член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов.
Раскрыто убийство Михаила Круга
Фото: Вечерняя Москва
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Криминал , Михаил Круг , СКР
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