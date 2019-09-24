Дедушка, сжегший 2-летнего внука в печи, допился до галлюцинаций

В результате психолого-психиатрической экспертизы установлено, что житель Омска , убивший в апреле этого года с особой жестокостью двухлетнего внука, в момент преступления находился в состоянии невменяемости и видел галлюцинации, передает ТАСС.

По данным прокуратуры Омской области, алкоголь вызвал у мужчины временное психическое расстройство, появились галлюцинации. Экспертиза установила, что в момент совершения преступления он находился в состоянии невменяемости. Согласно действующему законодательству, лицам, совершившим деяния в состоянии невменяемости, суд назначает принудительное лечение.

Как сообщалось, 22 апреля 53-летний житель Омска, будучи в состоянии сильного опьянения, отнял у жены двухлетнего внука, выгнал ее из дома, и засунул малыша головой в горящую печь.

На помощь женщине прибежала соседка, мальчика отобрали, он был экстренно госпитализирован с ожогами тела 50% и позже умер в больнице.

Подозреваемого арестовали. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью" УК РФ.