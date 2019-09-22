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18-летнюю россиянку убили в подъезде дома 50 ударами ножом 

Lenta.ru + ещё 4 58 минут назад
Девушку жестоко зарезали в подъезде
Фото: РИА Новости
18-летнюю девушку до смерти забили ножом в подъезде дома в Саратове. Об этом сообщает ИА «Регион 64» со ссылкой на собственный источник.
По данным источника издания, тело девушки со множественными ранениями обнаружили на первом этаже подъезда дома в Ленинском районе города вечером 20 сентября. Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве — им оказался сверстник погибшей, ранее не имевший проблем с законом. По данным РЕН ТВ, молодой человек нанес девушке не менее 50 ножевых ударов.
Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы убийства девушки.
18 сентября сообщалось, что двух студентов лицея в Алтайском крае задержали по подозрению в убийстве. Во время конфликта 15— и 16-летний подростки избили двух мужчин и сломали обоим шеи.
Арбат районного значения
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Криминал , Происшествия , Саратов
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