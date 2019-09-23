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Обвиняемый в убийстве подруги саратовец шел по улице в окровавленной одежде 

Газета.Ru 26 минут назад
Убивший подругу студент шел в крови по улице
Фото: Вконтакте
В Саратове сотрудники полиции задержали студента, обвиняемого в убийстве 18-летней девушки, когда тот шел по улице в окровавленной одежде. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя начальника пресс-службы областного главка МВД Владимира Костерова.
По его словам, полицейские задержали юношу недалеко от места преступления.
"Их внимание привлекла его одежда, она была с пятнами, похожими на кровь", — отметил Костеров.
По версии следствия, молодые люд знали друг друга с детства. Предполагается, что он одолжил подруге деньге, однако та не вернула их.
После этого студент подкараулил свою знакомую в подъезде и нанес ей 50 ударов ножом.
Ранее СМИ опубликовали переписку зарезанной в Саратове девушки.
Арбат районного значения
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Криминал , Происшествия
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