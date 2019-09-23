Убивший подругу студент шел в крови по улице

Обвиняемый в убийстве подруги саратовец шел по улице в окровавленной одежде

Саратове сотрудники полиции задержали студента, обвиняемого в убийстве 18-летней девушки, когда тот шел по улице в окровавленной одежде. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя начальника пресс-службы областного главка МВД Владимира Костерова.

По его словам, полицейские задержали юношу недалеко от места преступления.

"Их внимание привлекла его одежда, она была с пятнами, похожими на кровь", — отметил Костеров.

По версии следствия, молодые люд знали друг друга с детства. Предполагается, что он одолжил подруге деньге, однако та не вернула их.

После этого студент подкараулил свою знакомую в подъезде и нанес ей 50 ударов ножом.

Ранее СМИ опубликовали переписку зарезанной в Саратове девушки.