Днепровский районный суд Киева на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в столице Украины, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов, передает в пятницу агентство УНН.
Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что намерен взять задержанного на поруки.
"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в 288 тысяч гривен (11,7 тысячи долларов)", — говорится в сообщении.
В свою очередь пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила в Facebook, что в случае внесения залога "на него также будут возложены обязанности и применено электронное средство контроля". Какие именно обязанности, не уточняется.
В среду мужчина заблокировал мост в Киеве и угрожал взорвать его. Полиция провела спецоперацию. Злоумышленник был задержан. Взрывчатку при нем не обнаружили. В полиции сообщили, что мужчину подозревают в хулиганстве и ложном сообщении о минировании, обвинения в подготовке теракта ему предъявлять не будут.