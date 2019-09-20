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Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Днепровский районный суд Киева на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в столице Украины, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов, передает в пятницу агентство УНН.
Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что намерен взять задержанного на поруки.
"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в 288 тысяч гривен (11,7 тысячи долларов)", — говорится в сообщении.
В свою очередь пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила в Facebook, что в случае внесения залога "на него также будут возложены обязанности и применено электронное средство контроля". Какие именно обязанности, не уточняется.
В среду мужчина заблокировал мост в Киеве и угрожал взорвать его. Полиция провела спецоперацию. Злоумышленник был задержан. Взрывчатку при нем не обнаружили. В полиции сообщили, что мужчину подозревают в хулиганстве и ложном сообщении о минировании, обвинения в подготовке теракта ему предъявлять не будут.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Надежда Максимец , Арсен Аваков , МВД , Киев
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