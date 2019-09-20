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В Петербурге арестованы подозреваемые в крупном мошенничестве адвокаты 

ТАСС 1 час назад
Адвокатов арестовали за мошенничество
Фото: РИА Новости
Суд в Петербурге вынес постановление о заключении под стражу двух адвокатов, которых подозревают в особо крупном мошенничестве, сообщили журналистам в пятницу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
"В настоящее время судом удовлетворены ходатайства следствия о заключении подозреваемых под стражу. Решается вопрос о предъявлении им обвинения", — говорится в сообщении ведомства.
По данным СК, подозреваемые знали о том, что в производстве регионального УФСБ есть материал проверки в отношении супружеской пары, которую подозревали в фальсификации доказательств по административному делу. Адвокаты ввели их в заблуждение и потребовали 2 млн рублей за то, что якобы решат вопрос, и дела на подозреваемых не возбудят.
В среду, 18 сентября, подозреваемые, находясь возле одного из домов по Московскому проспекту, получили от мужчины муляж денег, после чего были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Комментарии1
Криминал , Происшествия , ФСБ , СКР , Санкт-Петербург
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