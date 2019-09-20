Сотрудников спецсвязи расстреляли на вокзале

Сотрудников спецсвязи расстреляли на российском вокзале

Двое сотрудников спецсвязи найдены погибшими на вокзале в Брянске . Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, погибшие были сотрудниками вокзала «Брянск-1», а убиты они были на станции «Брянск-Орловский». Предположительно, неизвестные расстреляли их в ночь на 20 сентября. Жертвы получили ранения в голову и скончались на месте.

По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства преступления устанавливает следственная группа.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» (ФГУП «Спецсвязь») занимается доставкой почтовых отправлений.