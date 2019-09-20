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Опубликована переписка расстрелявшего двух коллег в метро полицейского 

News.ru 25 минут назад
​Переписка старшего прапорщика 5-го отдела УВД по Московскому метрополитену Алексея Смирнова, расстрелявшего 18 сентября двоих сотрудников ОСБ в вестибюле станции «Рязанский проспект», с супругой попала в Сеть.
Преступление произошло около 17:40 вечера. Информация об этом начала распространяться после 19 часов.
​«Лёша, у тебя все в порядке?» — пишет Смирнову женщина в 19:44. Ответа нет.
Следующее сообщение она написала в 20:37: ​«Я тебя люблю. Как к тебе приехать?».
​«Нет, все плохо, меня пытались подставить. Одного убил, другого ранил», —практически сразу отвечает Смирнов.
После этого его супруга написала, что ему «нашли адвоката» и она его очень любит. Переписку опубликовал Telegram-канал Baza.
Как ранее писал News.ru, 18 сентября в вестибюле станции во время проведения сотрудниками ОСБ оперативных мероприятий по задержанию сотрудника полиции метрополитена, которого подозревают в получении взятки, произошла перестрелка.
Гражданин, не имеющий документов, хотел передать подозреваемому денежные средства. Далее по каким-то причинам злоумышленник открыл огонь в сотрудников безопасности. В результате инцидента один человек погиб, второй ранен.
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Комментарии15
Криминал , Видео , Происшествия , Алексей Смирнов , МВД
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