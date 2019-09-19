На глазах у дочери: как россиянин зарезал жену и пасынка

На глазах у дочери: как оренбуржец зарезал жену и пасынка

57-летний житель поселка Старосахалиново Оренбургской области подозревается в убийстве своей 47-летней супруги и 28-летнего пасынка. Как считает следствие, между парой произошел конфликт, в результате которого оренбуржец сначала нанес несколько ножевых ранений жене, а затем защищавшему ее сына. Все случилось на глазах у 22-летней дочери, которая и вызвала на место ЧП сотрудников правоохранительных органов

В поселке Старохалилово Гайского городского округа Оренбургской области 55-летний местный житель подозревается в убийстве своей 47-летней жены и ее 28-летнего сына, которое было совершено на глазах у 22-летней дочери подозреваемого. Об этом сообщали в управлении Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, 18 сентября 2019 года между предполагаемым злоумышленником и его супругой произошел конфликт, в ходе которого он схватил нож и набросился на свою возлюбленную, а затем нанес ей несколько ножевых ранений. После этого, когда сын женщины попытался защитить мать от нападавшего, он ударил ножом и его — оба скончались на месте.

Между тем свидетельницей преступления стала 22-летняя дочь оренбуржца. Она и позвонила в полицию. Мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц».

Правоохранителями решается вопрос о предъявлении обвинения подозреваемому и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

15 сентября 2019 года в одном из домов в селе Туран Республики Бурятии произошла еще одна трагедия. Там по подозрению в убийстве 27-летней женщины был задержан 38-летний местный житель.

По данным ведомства, незадолго до ЧП мужчина уехал из деревни на свадьбу к своим родственникам. Однако вернулся домой чуть раньше положенного срока. Там он застал сожительницу и двоюродного брата. Заподозрив женщину в измене, обвиняемый сначала избил родственника, который, спасаясь от расправы, выскочил на улицу и убежал.

Затем мужчина стал наносить своей 27-летней сожительнице удары ногами, руками и табуретом по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевшая спустя время скончалась. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, предполагаемый злоумышленник пошел к односельчанину и рассказал о происшествии, затем вернулся домой. Сосед мужчины решил вызвать сотрудников правоохранительных органов — мужчину вскоре задержали. Ему предъявили обвинения в убийстве.

Ранее, 9 сентября 2019 года, инцидент произошел в квартире на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге. Там конфликт между супругами перерос в стрельбу. При разбирательстве родителей присутствовали маленькие дети. Об этом сообщал Следственный комитет по региону.

Как выяснило следствие, в тот день между 44-летним мужем и 34-летней женой произошел конфликт — оба находились в состоянии алкогольного опьянения. «Я уложила спать детей. Я тоже легла спать. Муж на тот момент уже спал. Он проснулся, не знаю, во сколько, и включил свет. Я ему сделала замечание. Дети спят, садик у них. Я встала, и свет выключила. Он опять включил свет. И понеслось, слово за слово», — рассказала пострадавшая «Пятому каналу».

После этого разъяренный мужчина достал из сейфа травматический пистолет и выстрелил жене в затылок. Мария запомнила, что перед выстрелом супруг произнес: «Я тебя убью».

«Он подставил пистолет к затылку. У меня зазвенело в ушах. Кость не повреждена. Я ему что-то сказала. Помню, как упала. Сколько я была без сознания, я не знаю. Потом встала. Я не помню, как забрала ребенка и вышла из квартиры», — уточнила потерпевшая.

Между тем дети, которые присутствовали при инциденте, были впоследствии доставлены в больницу. Раненая женщина была госпитализирована. Медики диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Подозреваемого в преступлении задержали. Выяснилось, что ранее мужчина был дважды судим за кражу и оскорбление представителя власти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Между тем 18 сентября Московский городской суд отправил на принудительное лечение 34-летнего жителя столицы, который с особой жестокостью убил жену и малолетнего сына. Об этом сообщалось на сайте прокуратуры.

Суд установил, что в марте 2019 года мужчина напал в квартире на своего 6-летнего сына и в течение 15 минут наносил ему ранения шилом — всего около сотни. После этого злоумышленник задушил ребенка руками. Кроме того, мужчина ударил свою жену кулаком в нос, а затем повалил ее на пол и тоже задушил.

Москвича задержали — ему предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью». Также ему назначили психиатрическая экспертиза. Она в свою очередь показала, что злоумышленник страдает хроническим психическим расстройством — оно лишает его способности осознавать опасность своих действий и руководить ими.