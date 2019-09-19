Российские чиновники обокрали Соловецкий монастырь

Российских чиновников уличили в хищении миллионов у Соловецкого монастыря

Басманный суд Москвы арестовал до 12 ноября бывшего главу департамента охраны культурного наследия Минкульта Владимира Цветнова . Об этом ТАСС сообщила представитель суда Юнона Царева.

Чиновника обвиняют в особо крупном мошенничестве. По делу также проходит заместитель директора этого же департамента Павел Мосолов. Им вменяются пять преступных эпизодов на общую сумму 20 миллионов рублей. Уголовное дело связано с хищением бюджетных средств на ремонт Соловецкого монастыря, уточнил адвокат одного из фигурантов дела.

Вместе с чиновниками были задержаны бизнесмены Сергей Семиков и Татьяна Магдеева, следствие также просит их арестовать.

Во время обыска у Цветнова было изъято 25 миллионов рублей и дорогостоящие украшения, «которые им не могли быть приобретены на законные доходы», заявил в суде следователь.

Вину никто из фигурантов дела не признал.

Цветнов сообщил судье, что уволился из Министерства культуры полтора года назад. До своего задержания, о котором стало известно 19 сентября, он возглавлял центр сохранения объектов культурного наследия в подконтрольном Минстрою федеральном автономном учреждении «РосКапСтрой».