Волгоградца осудили на 12 лет тюрьмы за смерть ребенка

Волгоградца осудили на 12 лет за то, что до смерти забил ребенка

36-летнего жителя Алексеевского района Волгоградской области суд приговорил к 12,5 годам за убийство семилетнего мальчика, сына сожительницы.

Мужчина проживал в одном из хуторов вместе с женщиной, её семилетним сыном и двумя совместными детьми. При этом старшего мальчика он регулярно бил его. Очередное рукоприкладство закончилось трагедией. 25 декабря 2018 года непослушание школьника вызвало ярость у отчима — он схватил его и стал бить головой об стену. Травмы оказались не совместимыми с жизнью. Потерпевший скончался на месте происшествия от закрытой внутренней черепно-мозговой травмы.