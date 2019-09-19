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Волгоградца осудили на 12 лет за то, что до смерти забил ребенка 

АиФ Волгоград + ещё 1 1 час назад
Волгоградца осудили на 12 лет тюрьмы за смерть ребенка
Фото: РИА Новости
36-летнего жителя Алексеевского района Волгоградской области суд приговорил к 12,5 годам за убийство семилетнего мальчика, сына сожительницы.
Мужчина проживал в одном из хуторов вместе с женщиной, её семилетним сыном и двумя совместными детьми. При этом старшего мальчика он регулярно бил его. Очередное рукоприкладство закончилось трагедией. 25 декабря 2018 года непослушание школьника вызвало ярость у отчима — он схватил его и стал бить головой об стену. Травмы оказались не совместимыми с жизнью. Потерпевший скончался на месте происшествия от закрытой внутренней черепно-мозговой травмы.
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Криминал , Происшествия , Волгоградская Область
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