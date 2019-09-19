Чиновника Минкультуры арестовали за кражу 20 млн рублей 

Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении более 20 млн рублей бюджетных средств, выделенных на ремонт Соловецкого монастыря. Об этом сообщает ТАСС.
Мосолов пробудет под стражей до 12 ноября. Защита чиновника намерена обжаловать решение в Мосгорсуде.
Павел Мосолов, экс-глава департамента госохраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Владимир Цветнов, гендиректор одной из столичных фирм Татьяна Магдеева и экс-гендиректор ООО "Сфера" Сергей Семиков были задержаны 17 сентября. Им предъявили обвинения мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц.
Обвинения связаны с пятью эпизодами хищений во время реконструкции Соловецкого монастыря в 2011-2016 годах на общую сумму более 20 млн рублей.
Помимо задержанных 17 сентября, по делу проходит экс-заместитель министра культуры Григорий Пирумов.