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Чиновника Минкультуры арестовали за кражу 20 млн рублей 

Рамблер + ещё 30 49 минут назад
Чиновника Минкультуры арестовали за кражу 20 млн рублей
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении более 20 млн рублей бюджетных средств, выделенных на ремонт Соловецкого монастыря. Об этом сообщает ТАСС.
Мосолов пробудет под стражей до 12 ноября. Защита чиновника намерена обжаловать решение в Мосгорсуде.
Павел Мосолов, экс-глава департамента госохраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Владимир Цветнов, гендиректор одной из столичных фирм Татьяна Магдеева и экс-гендиректор ООО "Сфера" Сергей Семиков были задержаны 17 сентября. Им предъявили обвинения мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц.
Обвинения связаны с пятью эпизодами хищений во время реконструкции Соловецкого монастыря в 2011-2016 годах на общую сумму более 20 млн рублей.
Помимо задержанных 17 сентября, по делу проходит экс-заместитель министра культуры Григорий Пирумов.
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Криминал , Происшествия , Григорий Пирумов , Владимир Цветнов , Минкультуры , Мосгорсуд , Москва
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