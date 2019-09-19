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Трех жителей Нижневартовска заподозрили в связях с ИГ* 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Трех жителей Нижневартовска заподозрили в связях с ИГ
Фото: РИА Недвижимость
Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех жителей Нижневартовска по подозрению в связях с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщает в четверг следственное управление СК по Югре.
Ранее источник РИА Новости в местных правоохранительных органах сообщил, что в Нижневартовске задержали троих подозреваемых в связях с ИГ*.
Согласно уточненным данным следствия, двоих из них задержали в Нижневартовске, третьего — в Татарстане.
"Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической" в отношении трех жителей Нижневартовска", — говорится в сообщении.
По версии следователей, подозреваемые являются сторонниками радикальных религиозных взглядов и участниками действующей ячейки ИГ*. Мужчины, как полагает следствие, могли вести на территории Нижневартовска идеологическую обработку и склонять граждан к участию в террористической организации. Кроме того, они подозреваются в финансировании терроризма, пропаганде запрещенной идеологии и оправдании терроризма.
"В ходе проведенных обысков следователями СКР изъяты экстремистская литература и изображения с текстами экстремистского содержания, символика и флаг террористической организации, патроны и другие предметы, имеющие значение для следствия", — подчеркнули в ведомстве.
Также у одного из подозреваемых обнаружены наркотики в крупном размере и пистолет с патронами. По данному факту возбуждены уголовные дела, которые в дальнейшем будут объединены в одно производство.
"Подозреваемые в настоящее время задержаны, следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в СУ СК.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Криминал , Ближний Восток , Происшествия , Исламское государство , СКР , МВД , РИА Новости , Нижневартовск
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