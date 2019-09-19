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Зарезавшего свою сестру основателя сервиса LinguaLeo отправят на лечение 

Газета.Ru + ещё 1 48 минут назад
Убившего сестру создателя LinguaLeo отправят на лечение
Фото: РИА «Новости»
Создателя приложения по изучению языков LinguaLeo Айнура Абдулнасырова, зарезавшего свою сестру, отправят на принудительное лечение. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что у обвиняемого было зафиксировано психическое расстройство. Сообщается, что оно не давало ему осознавать опасность и характер своих действий. Кроме того, по мнению специалистов, Абдулнасыров не мог руководить ими.
Как стало известно, уголовное дело направили в Дюртюлинский районный суд.
По имеющейся информации, Абдулнасырову окажут помощь в специализированном психиатрическом стационаре.
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Криминал , Происшествия , Айнур Абдулнасыров
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