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Опубликовано видео момента расстрела полицейских в Москве 

Lenta.ru + ещё 21 30 минут назад
Опубликовано видео момента расстрела московских полицейских на станции метро «Рязанский проспект». Кадры оказались в распоряжении издания «Коммерсантъ».
На кадрах видно, что в ходе разговора в комнате полиции старший прапорщик Алексей Смирнов достает и заряжает табельное оружие, а затем направляет в сторону своих коллег. Один из коллег пытается отобрать пистолет и, судя по записям с камер наблюдения, получает ранение. После этого Смирнов покидает место преступления.
Полицейский открыл огонь из табельного оружия по своим коллегам возле станции метро «Рязанский проспект» в среду, 18 сентября. В результате один сотрудник ОСБ погиб, а другой был госпитализирован с ранениями. Стрелявшим оказался 35-летний старший прапорщик Алексей Смирнов. По неофициальным данным, страж порядка занимался поборами с пассажиров, попадавшихся на мелких нарушениях, и имел с этого около 10 тысяч рублей ежедневно.
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Криминал , Видео , Происшествия , Алексей Смирнов , Москва
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