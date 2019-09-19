Раненный полицейский убегает от коллеги-стрелка в Москве: видео с камер

Максим Веялко, получивший огнестрельное ранение, впоследствии скончался. Другой полицейский Алексей Лимоно выжил, ему сделали операцию.

Полицейский открыл огонь по своим коллегам у станции метро «Рязанский проспект» в Москве 18 сентября. В результате один сотрудник отдела собственной безопасности погиб, а другой был доставлен с ранениями в больницу.

Страж порядка начал стрелять еще в комнате полиции в столичном метро, а затем пустился в погоню и открыл огонь на улице. Якобы полицейский попался на взятке в размере двух тысяч рублей, которую дал ему мигрант. Когда сотрудники ОСБ зашли в комнату, чтобы задержать его, мужчина начал стрелять.

Кадры с места ЧП публикует Baza. На записи видно, как раненный Максим Веялко бежит от преследования. В дальнейшем он скончался. Второй сотрудник ОСБ Алексей Лимонов перенес операцию и выжил, несмотря на то, что в него попали пять пуль.