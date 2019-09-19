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Раненный полицейский убегает от коллеги-стрелка в Москве: видео с камер 

ТК «Звезда» + ещё 11 1 час назад
Максим Веялко, получивший огнестрельное ранение, впоследствии скончался. Другой полицейский Алексей Лимоно выжил, ему сделали операцию.
Полицейский открыл огонь по своим коллегам у станции метро «Рязанский проспект» в Москве 18 сентября. В результате один сотрудник отдела собственной безопасности погиб, а другой был доставлен с ранениями в больницу.
Страж порядка начал стрелять еще в комнате полиции в столичном метро, а затем пустился в погоню и открыл огонь на улице. Якобы полицейский попался на взятке в размере двух тысяч рублей, которую дал ему мигрант. Когда сотрудники ОСБ зашли в комнату, чтобы задержать его, мужчина начал стрелять.
Кадры с места ЧП публикует Baza. На записи видно, как раненный Максим Веялко бежит от преследования. В дальнейшем он скончался. Второй сотрудник ОСБ Алексей Лимонов перенес операцию и выжил, несмотря на то, что в него попали пять пуль.
Подозреваемый задержан и доставлен в следственное подразделение для допроса. Со злоумышленником ведется беседа, выясняется, что стало причиной такой реакции. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника МВД.
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Комментарии32
Криминал , Происшествия , Алексей Лимонов , МВД , Москва
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