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Мужчину ранили ножом из-за конфликта в букмекерской конторе в Москве 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Мужчину ранили ножом в букмекерской конторе в Москве
Фото: РИА Новости
Мужчина получил ножевое ранение руки во время конфликта в букмекерской конторе на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе срочного главка полиции.
"Нетрезвый мужчина зашел в помещение букмекерской конторы на Рязанском проспекте, где у него произошел конфликт с одним из посетителей заведения. В ходе словесной перепалки мужчина нанес своему оппоненту резаную рану руки, а затем убежал", — сообщил собеседник агентства.
Сейчас, как отметили в пресс-службе, сотрудники полиции разыскивают правонарушителя.
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Криминал , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Москва
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