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Уроженец Дагестана в кофте ФК «Барселона» напал с ножом на сотрудника Минобороны в центре Москвы 

Агентство «Москва» 46 минут назад
На сотрудника Минобороны напали в центре Москвы
Фото: РИА Новости
Задержан подозреваемый в вооруженном нападении на мужчину в столичном районе Хамовники, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 16 сентября к правоохранителям обратился 27-летний сотрудник министерства обороны РФ. Мужчина сообщил, что на Зубовском бульваре на него напал гражданин кавказской наружности в кофте футбольного клуба «Барселона». Угрожая потерпевшему ножом, незнакомец потребовал денег, но скрылся, ничего не похитив.
«В кратчайшие сроки на ул. Усачева оперативники задержали 26-летнего уроженца Дагестана. Подозреваемый дал признательные показания», — сказал источник.
Против задержанного возбудили уголовное дело о вооруженном разбое, ведется следствие.
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