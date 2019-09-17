На сотрудника Минобороны напали в центре Москвы

Агентство «Москва»: последние новости

Двое в Москве подвергли работницу автомойки секс-насилию и отобрали у ее коллеги пачку сигарет и 50 руб.

Мужчина зарезал родственника в квартире в Солнцево

Неизвестные не заплатили пенсионерке за покупку квартиры в центре Москвы и зарегистрировали жилье на себя