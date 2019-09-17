Прощай, оружие: раскрыта схема контрабанды из Украины

КГБ Белоруссии раскрыл схему поставок оружия в Россию из Украины

Схема контрабанды оружия с Украины Россию была раскрыта белорусским КГБ и таможенниками, рассказали в Минске . Оружие транзитом шло через Белоруссию Литву , а оттуда отправлялось в пункт назначения. Информацию передали российским спецслужбам, в ходе операции было изъято большое количество стрелкового оружия и патронов к нему.

Белорусский Комитет госбезопасности (КГБ) вместе с таможенниками раскрыл схему контрабанды оружия с Украины в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Государственного таможенного комитета (ГТК) Юрия Сенько.

Оружейный транзит осуществлялся через белорусскую территорию в Литву. Из прибалтийской республики нелегальное оружие доставляли в пункты назначения.

Информация о контрабандной схеме была передана российским спецслужбам, отметил Сенько. После этого россияне провели спецоперацию и изъяли большое количество стрелкового оружия и боеприпасов.

В начале сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вынужденно приказал «наглухо закрыть» границу с Украиной. По его словам, вызывает сожаление необходимость вести такую политику «в отношении своих братьев, близких людей».

«Почему? Хлынул поток оружия», — заявил белорусский глава.

По его мнению, если оружие оказывается в руках «обычных людей и особенно националистически настроенных» — то нужно ждать терроризма.

В Минске впоследствии заявили, что граница закрыта для «неблагонадежных элементов». Лукашенко годом ранее уже говорил, что из-за потока контрабандного оружия и преступников с Украины стоит перекрыть границу.

В конце июня 2019 года ФСБ отчиталась о задержании участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.

Организатор и 10 участников группы задержаны в ходе спецоперации в Новом Уренгое. Изъяты 33 единицы огнестрельного оружия, семь автоматов, более десяти винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, а также три ручные осколочные гранаты.

Сообщается, что кроме этого была пресечена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации оружия.

В марте тогдашний украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил о якобы пресечении контрабанды оружия из России. Он уточнил, что спецслужбы конфисковали 36 зенитных ракет «земля-воздух» комплекса «Печора», предназначенных для поражения маловысотных пилотируемых и беспилотных аэродинамических целей. Их, по его утверждению, представители «Рособоронэкспорта» в сговоре с украинскими чиновниками планировали переправить контрабандой в Эритрею.

«Мы сделали все, чтобы оружие страны-агрессора было передано нашим вооруженным силам», — подчеркнул Луценко.

Контрабанда с Украины иногда приобретает абсурдный характер. В 2017 году гражданин Украины, вооруженный двумя пистолетами, пятью гранатами и 26 ампулами со ртутью, пытался проникнуть на территорию России, но был замечен российскими пограничниками. Пытаясь скрыться, он открыл огонь и в перестрелке получил ранения средней тяжести.

Незадолго до этого в Курской области в районе поселка Теткино у государственной границы России произошел еще один бой между пограничниками и нелегальными нарушителями границы. Прятавшиеся в сарае нелегалы убили выстрелом из огнестрельного оружия одного из кинологов погранслужбы, участвовавшего в операции по их поимке. После этого все трое нелегалов были застрелены в ходе боя с пограничниками.

Один из нарушителей бросился на пограничника с гранатой, но подорвал сам себя. Еще один нападавший пошел на прорыв, но был убит автоматным огнем, третий подозреваемый отстреливался из пистолета Макарова, он был взят живым, но позже умер от ранений.

«При попытке выяснить их происхождение злоумышленники оказали ожесточенное сопротивление, завязалась перестрелка», — сообщал СМИ источник в ФСБ.

По его словам, открывшие огонь люди следовали из одной из ближневосточных стран, они могут быть связаны с экстремистскими организациями.

На Украине «черный рынок» оружия крайне развит — как сообщает ФАН, украинские офицеры продают военную технику под видом ее списания в утиль. Об этом заявил механик-водитель из разведроты 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

По его словам, руководство продало неизвестному лицу БМП-2 со всем вооружением и боеприпасами, а чтобы замести следы — составило ложный рапорт об уничтожении боевой машины пехоты.

Годом ранее украинские боевики попались на контрабанде оружия в Грузию, сообщала НСН. Семь граждан Украины были задержаны в одной из гостиниц Тбилиси в ходе специальной операции.