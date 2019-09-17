Смертельная доброта: как банда цыган вырезала семью

«Два года втирались в доверие»: как банда цыган вырезала семью под Липецком

Липецкой области сотрудники Следственного комитета завершают расследование уголовного дела последнего участника резонансного тройного убийства семьи Фаворисовых — 33-летнего Василия Комленкова. Более десяти лет он прятался в одном из цыганских таборов. Остальные преступники уже осуждены и давно находятся в тюрьмах. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах жестокого преступления.

Похоронные сбережения

В конце декабря 2008-го у себя дома в селе Горицы были убиты 86-летняя Екатерина Фаворисова, ее супруг и 56-летний сын, проживавший вместе с родителями.

"Преступление было совершено с особой жестокостью. На теле пенсионера — множественные гематомы, руки и ноги были связаны, шея обмотана электрическим шнуром. У его жены были связаны только ноги, на шее — колото-резаная рана, — рассказывает РИА Новости старший следователь-криминалист СУ СК России по Липецкой области, специализирующийся на раскрытии преступлений прошлых лет, полковник юстиции Роман Шипулин. — Но больше всего досталось их сыну, который оказал налетчикам серьезное сопротивление. Его сильно избили, порезали ножом, после чего задушили веревкой".

Все шкафы в доме были перевернуты, сундуки открыты, на полу валялись вещи и продукты питания.

"Сразу стало понятно, что убийство сопряжено с разбоем и нападавших было несколько, — продолжает следователь. — Родственники погибших заявили о пропаже 100 тысяч рублей — сбережений на похороны, а также вещей и одежды".

Семья Фаворисовых переехала в Липецкую область из Башкирии примерно за десять лет до этого и по местным меркам была довольно зажиточной. Несмотря на преклонный возраст, супруги держали большое хозяйство, продавали мясо, другие продукты. К тому же получали неплохую пенсию.

Смертельная доброта

Возбудили два уголовных дела по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Разбой", создали усиленную следственно-оперативную группу из числа наиболее опытных сотрудников.

В новогодние праздники силовики допросили около 200 свидетелей, более 60 ранее судимых и других подозреваемых. Но все они не были причастны к этому преступлению.

Выяснилось, что погибшие держались особняком: ни с кем из местных жителей не подружились и в дом к себе никого не приглашали. Правда, пенсионерка общалась с цыганами, периодически наведывавшимися в Горицы продавать различные товары.

"Разыскивать цыган непросто, так как многие не имеют постоянного места жительства, не находятся по месту регистрации или постоянно меняют адреса, — объясняет криминалист. — Мы нашли тех, к кому похожие по описанию цыгане приезжали, чтобы продать металл, и вышли на 35-летнюю Наталью Ушакову. Она не раз бывала в Горицах и так втерлась в доверие к Екатерине Фаворисовой, что та даже пускала ее к себе ночевать".

По месту прописки в Тульской области Ушаковой не оказалось. Не было ее ни у родственников, ни у друзей. Следователи резонно предположили, что она попросту скрывается.

"Постепенно мы выяснили, что в последнее время Ушакова тесно общалась с двумя ранее судимыми цыганами — Николаем Демой и Дмитрием Волошиным, а также некой Евой Федчинковой и Василием Комленковым, — добавляет следователь. — Тем временем по следам на веревках, которыми были связаны погибшие, криминалисты определили генотип предполагаемых преступников. Оставалось только их найти".

Перекладывание вины

На след подозреваемых вышли весной 2009-го. Вскоре всех, кроме Комленкова, задержали. На допросах они сначала все отрицали, однако под давлением улик сознались в преступлении.

"Ушакова была наводчицей, она знала, что Фаворисовы ей доверяют и у них в доме хранится крупная сумма денег. Об этом Ушакова рассказала Деме и Волошину, которые только освободились из тюрьмы, — объясняет Шипулин. — По сути, она воспользовалась добротой пожилой женщины. Причем бандиты думали, что им не окажут никакого сопротивления, а денег будет гораздо больше".

Получив отпор, преступники жестоко избили пенсионеров, нанеся им несколько ножевых ранений, и задушили. Ключевую роль в этом сыграл дважды судимый Дема.

"И Дема, и Ушакова — очень прожженные товарищи. На допросах всеми способами пытались выставить себя в лучшем свете. На самом деле, они изворотливые и хитрые, — вспоминает следователь. — Только под тяжестью улик преступники дали правдивые показания, причем перекладывали вину друг на друга и сильно давили на жалость. В частности, Дема заявил, что после освобождения собирался устроиться на работу, но его никуда не брали. Он решил последний раз "сходить на дело", а потом завязать с криминалом. Верилось в это, конечно, с трудом".

Суд приговорил его к 21 году лишения свободы. В прошлом году убийца скончался от туберкулеза в колонии строгого режима . Ушаковой и Волошину дали по 18 лет, Федченковой — 15.

Уголовное дело Комленкова выделили в отдельное производство, а самого фигуранта объявили в федеральный розыск. Искали десять лет.

"Этой весной мы получили информацию, что его видели в Тамбовской области, где он прописан. Оперативники сразу выехали туда и около месяца проверяли адреса, где мог появиться беглец, — рассказывает следователь. — И в начале лета Комленкова задержали. Он, конечно, знал, что его ищут, поэтому долго прятался в одном таборе в Ярославской области, лишь периодически выезжая в соседние регионы".

На допросе подозреваемый во всем сознался, но заявил, что убивать никого не хотел. За участие в этом преступлении, по его словам, от главаря банды он получил всего лишь пять тысяч рублей.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что Комленков полностью вменяемый. В ближайшее время он предстанет перед судом.