Донбасского ополченца расстреляли в Мариуполе

Донбасского ополченца убили в Мариуполе

Ранее судимого 28-летнего жителя Мариуполя , участвовавшего на стороне ополченцев в донбасском конфликте, застрелили на пороге собственной квартиры. О выстрелах в подъезде рассказала соседка.

В тамбуре было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Предварительно установлено, что неизвестные позвонили в дверь потерпевшего, а когда тот открыл — застрелили, — сообщили в управлении Национальной полиции Украины в Донецкой области.

Полицейские сейчас устанавливают обстоятельства преступления. Предполагаемый убийца — мужчина 30-40 лет спортивного телосложения — был одет в чёрные футболку и брюки. Уголовное дело квалифицировано по статье «умышленное убийство».