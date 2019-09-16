Донбасского ополченца расстреляли в Мариуполе

Мариуполе Донецкой области расстреляли бывшего ополченца самопровозглашенной ДНР Романа Джумаева после выхода из СИЗО . Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание «0629.com.ua».

9 сентября Джумаева выпустили под домашний арест. 16 сентября около 11.00 к нему в квартиру на улице Воинов-освободителей позвонил неизвестный. Когда Джумаев открыл дверь, злоумышленник открыл огонь из пистолета, выпустив в бывшего ополченца семь пуль.

В Национальной полиции Украины по Донецкой области подтвердили факт убийства. Там сообщили, что обстоятельства произошедшего уточняются, ведется поиск преступника.