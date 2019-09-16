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Донбасского ополченца расстреляли в Мариуполе 

Рамблер + ещё 3 22 минуты назад
В Мариуполе Донецкой области расстреляли бывшего ополченца самопровозглашенной ДНР Романа Джумаева после выхода из СИЗО. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание «0629.com.ua».
9 сентября Джумаева выпустили под домашний арест. 16 сентября около 11.00 к нему в квартиру на улице Воинов-освободителей позвонил неизвестный. Когда Джумаев открыл дверь, злоумышленник открыл огонь из пистолета, выпустив в бывшего ополченца семь пуль.
В Национальной полиции Украины по Донецкой области подтвердили факт убийства. Там сообщили, что обстоятельства произошедшего уточняются, ведется поиск преступника.
Роману Джумаеву было 28 лет, он участвовал в боях за Донецкий аэропорт и под Дебальцево. Летом 2015 года он покинул ополчение и переехал жить в Россию. В сентябре 2017 года Джумаев был задержан СБУ при попытке въехать на Украину.
Криминал , Видео , В мире , Происшествия , Украина , СБУ , ФСИН , Мариуполь
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