Смерть из-за сигареты: кто зарезал полицейского

Зарезал за замечание: житель Сахалина расправился с полицейским

Ранее судимый житель Южно-Сахалинска обвиняется в убийстве сотрудника правоохранительных органов : 23-летний росгвардеец погиб после того, как сделал замечание мужчине, курившему поздно вечером у торгового центра. Смертельное ранение ножом силовик получил в завязавшейся потасовке. Семье сотрудника Росгвардии уже оказывается материальная помощь.

В Южно-Сахалинске 51-летний местный житель обвиняется в убийстве 23-летнего сотрудника Росгвардии, сообщил региональный Следственный комитет

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь с 13 на 14 сентября у торгового центра по улице Долинской. Подозреваемый в совершении преступления и его подруга остановились перед входом, чтобы покурить, прежде чем войти в магазин. Проходивший мимо местный житель сделал им замечание. Завязалась потасовка, в ходе которой курильщик нанес молодому человеку ранение ножом, оказавшееся смертельным.

«Наш 23-летний сотрудник во внерабочее время, в гражданской одежде, сделал замечание мужчине за курение в общественном месте. В результате завязалась потасовка, во время которой молодой человек получил ножевые ранения», — рассказали РИА «Новости» в Следкоме.

Пострадавший скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи. 51-летний мужчина был задержан — как выяснилось позже, ранее он был судим. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Семье погибшего уже пообещали материальную помощь.

«Членам семьи погибшего сотрудника Росгвардии оказывается необходимая материальная помощь. Ряд других выплат, предусмотренных законодательством, родственники 23-летнего уроженца Анивы получат немного позже», — отметили в управлении Росгвардии по региону.

Ранее похожее ЧП произошло 1 августа в Сургуте. Там 37-летний мужчина напал на полицейских, один из которых погиб. Об этом сообщали в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

По данным ведомства, 1 августа около 22:40 по местному времени (20:40 мск) местные жители позвонили в дежурную часть полиции и рассказали, что во дворе их дома прогуливается подозрительный мужчина. На место происшествия прибыл экипаж патрульно-постовой службы.

Двое полицейских попытались задержать мужчину, однако злоумышленник выхватил нож и стал сопротивляться. В результате он убил одного полицейского и ранил второго. Как пояснили в региональном управлении МВД, раненый полицейский в ходе потасовки применил табельное оружие и убил нападавшего.

Как выяснил ТАСС, «подозрительный мужчина» был сотрудником территориального подразделения ГУ МЧС . Известно, что он работал в местной пожарной части № 11, однако в момент инцидента находился в отпуске. Сейчас проверка причастности сотрудника МЧС к происшествию продолжается, заявили в пресс-службе регионального отделения МЧС. Там также уточнили, что информация о нем поступила из СМИ и соцсетей.

По факту нападения на сотрудников полиции было возбуждено дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В июле 2019 года уфимский суд арестовал двух мужчин, которые подозреваются в нападении на сотрудника МВД при исполнении должностных обязанностей и хищении его оружия. Фигурантами дела стали 31-летний житель города Октябрьского и 23-летний житель Уфы, сообщало следственное управление Следственного комитета по Башкирии.

По данным следствия, в ночь на 13 июля у одного из ночных клубов произошла драка между посетителями. Сотрудники заведения вызвали наряд полицейских, однако после того, как правоохранители прибыли на место, злоумышленники напали на одного из них, отобрали у него оружие и скрылись на машине. В хищении огнестрельного оружия подозревается 31-летний местный житель.

В Нижнекамске в марте 2019 года полицейский погиб от рук злоумышленника. Преступник нанес ему несколько ножевых ранений, от которых правоохранитель скончался. Нападавший был убит другим сотрудником правоохранительных органов, открывшим огонь на поражение. Об этом сообщал Следственный комитет России по Республике Татарстан.

Трагедия произошла 22 марта 2019 года в 9:45 по мск у городского изолятора временного содержания, который находится в нескольких метрах от УВД Нижнекамска.

Утром к стоявшему у здания сотруднику правоохранительных органов 34-летнему Динару Саматову подошел неизвестный. Между ними завязалась словесная перепалка, а затем злоумышленник нанес полицейскому несколько ножевых ранений. Свидетелем произошедшего оказался другой сотрудник правоохранительных органов — он открыл огонь на поражение. Пострадавший полицейский скончался по дороге в больницу — попытки врачей сохранить ему жизнь не увенчались успехом.