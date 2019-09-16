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Два человека госпитализированы после массовой драки в центре Петербурга 

ТАСС + ещё 4 38 минут назад
Массовая драка произошла в центре Петербурга
Фото: РИА Новости
Массовая драка произошла в центре Петербурга недалеко от Апраксина двора. Как сообщили журналистам в региональном ГУ МВД, два человека госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.
"В полицию в субботу поздно вечером поступило сообщение о конфликте между двумя группами граждан неподалеку от Апраксина двора. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, однако на момент прибытия никто обнаружен не был. Позже в полицию поступили две телефонограммы в отношении двух уроженцев одного из среднеазиатских государств. У обоих мужчин были зафиксированы ножевые ранения, пострадавшие госпитализированы", — говорится в сообщении.
Со слов пострадавших, они получили травмы в ходе конфликта с группой лиц в Апраксином переулке (недалеко от Апраксина двора, где располагается рынок). Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали и доставили в отдел для последующего разбирательства несколько уроженцев одного из среднеазиатских государств. В отношении них составлены протоколы по статье 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ").
Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). По предварительным данным МВД, конфликт произошел на бытовой почве.
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Криминал , Происшествия , Санкт-Петербург
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