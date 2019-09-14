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К главе полиции Пушкина пришли с обыском по делу об убийстве — СМИ 

Москва24 + ещё 6 1 час назад
К главе полиции Пушкина пришли с обыском
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
К начальнику отдела полиции подмосковного города Пушкино Карена Севикяна пришли с обыском, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Оперативные действия проводятся в рамках расследования дела об убийстве предпринимателя Алексея Пылина, пропавшего в 2012 году.
Глава полиции находится в статусе свидетеля по данному делу. Через некоторое время Севякина допросят.
Уголовное дело было возбуждено в 2013 году, тогда же предпринимателя объявили в розыск.
Ранее столичный суд признал 25-летнего Романа Парфенова виновным в убийстве отца 1966 года рождения и бабушки 1932 года рождения. Мужчину приговорили к 17,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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Криминал , Происшествия , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Пушкино
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