К главе полиции Пушкина пришли с обыском по делу об убийстве — СМИ

Оперативные действия проводятся в рамках расследования дела об убийстве предпринимателя Алексея Пылина, пропавшего в 2012 году.

Глава полиции находится в статусе свидетеля по данному делу. Через некоторое время Севякина допросят.

Уголовное дело было возбуждено в 2013 году, тогда же предпринимателя объявили в розыск.