Россиянина застрелили в Грузии

Гражданин России убит на юге Грузии

В грузинском селе Дманиси (регион Квемо Картли) застрелили гражданина России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Первый канал Грузии.

Как отмечается, инцидент произошел в четверг, 12 сентября.

"Мужчину в возрасте 65 лет застрелили из огнестрельного оружия. По предварительной информации, он является гражданином России", — говорится в сообщении.

Представители МВД Грузии подтвердили информацию об убийстве, однако, не уточнили гражданство погибшего. Также в ведомстве отметили, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство". Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что Россиянин утонул в Абхазии.