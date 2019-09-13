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Гражданин России убит на юге Грузии 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Россиянина застрелили в Грузии
Фото: РИА Новости
В грузинском селе Дманиси (регион Квемо Картли) застрелили гражданина России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Первый канал Грузии.
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Как отмечается, инцидент произошел в четверг, 12 сентября.
"Мужчину в возрасте 65 лет застрелили из огнестрельного оружия. По предварительной информации, он является гражданином России", — говорится в сообщении.
Представители МВД Грузии подтвердили информацию об убийстве, однако, не уточнили гражданство погибшего. Также в ведомстве отметили, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство". Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.
Ранее сообщалось, что Россиянин утонул в Абхазии.
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Криминал , В мире , Кавказ , Происшествия , Грузия , Дманиси
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