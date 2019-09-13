«Сладкие мои»: исповедь бабки-людоедки

Хабаровском крае прошло первое заседание по делу 80-летней местной жительницы Софьи Жуковой, обвиняемой в убийстве трех человек, в том числе ребенка. По данным регионального СК, женщина зарубила топором 52-летнего дворника, свою 77-летнюю подругу и 8-летнюю девочку, после чего расчленила их тела — останки она либо выбрасывала, либо хранила у себя в холодильнике. Односельчане пенсионерки считают, что злоумышленница также занималась каннибализмом.

В Хабаровском крае начался процесс по делу 80-летней жительницы поселка Березовка Хабаровского края Софьи Жуковой, обвиняемой в убийстве трех человек. В зал суда пришли односельчане предполагаемой злоумышленницы — они уверены, что женщина не только истязала жертв топором, но и ела их, пишет «МК».

В ходе заседания пенсионерка отказалась от своих первоначальных признаний в убийстве 8-летней девочки, а также 77-летней знакомой. По словам подсудимой, она расправилась только с 52-летним мужчиной. «Дворника убила, это да. Он меня насиловал. Что оставалось делать? Остальное не мое», — подчеркнула Жукова.

Далее обвиняемая вступила в перепалку с матерью погибшей школьницы. Та назвала ее «пьянью» и «диким зверем». «Сладкие мои», — так пенсионерка впоследствии обратилась ко всем сидящим в зале, это напугало некоторых присутствующих, сообщает «МК».

Жукова находится в СИЗО с февраля 2019 года — о том, что она может быть причастна к убийству трех человек, стало известно 30 января. Тогда на улице сельчане обнаружили расчлененные фрагменты тела мужчины.

«Собаки таскали человеческую руку, а дети, возвращавшиеся из школы, это заметили. Это было около помойки», — рассказала местная жительница.

После обнаружения конечности правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» и 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших». В течение суток было установлено, что останки принадлежат 52-летнему м