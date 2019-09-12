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В США предъявили обвинение стрелку из Эль-Пасо 

RT на русском + ещё 1 46 минут назад
В США предъявили обвинение стрелку из Эль-Пасо
Фото: Gettyimages.ru
Большое жюри присяжных предъявило обвинение 21-летнему Патрику Крузиосу, который в августе открыл стрельбу в супермаркете в техасском городе Эль-Пасо. Ему грозит высшая мера наказания.
«Большое жюри предъявило обвинение Патрику Крузиосу в убийстве с отягчающими обстоятельствами по делу о стрельбе в супермаркете в Эль-Пасо 3 августа», — сообщает издание El Paso Times.
Уточняется, что в качестве наказания за особо тяжкое преступление может быть избрана смертная казнь или пожизненное заключение.
3 августа в штате Техас Крузиос открыл стрельбу по посетителям торгового центра в Эль-Пасо. В результате погибли 22 человека, около 40 получили ранения.
Министерство юстиции США подготовило законопроект о введении смертной казни для лиц, виновных в массовых убийствах.
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Криминал , В мире , Происшествия , США , Министерство юстиции США
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