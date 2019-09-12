Ревность довела: 53-летний москвич застрелил жену

Правоохранители Москвы расследуют уголовное дело об убийстве, которое, по предварительным данным, 53-летний мужчина совершил на почве ревности. По данным СМИ, житель столицы приревновал свою 39-летнюю супругу и утром 12 сентября дважды выстрелил в нее. Подозреваемый вызвал скорую помощь, однако женщина вскоре скончалась.

На северо-западе Москвы мужчина из ревности убил свою жену. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по столице.

Как установило следствие, трагедия произошла утром 12 сентября в квартире на улице Маршала Тухачевского. Между супругами произошла ссора на почве ревности, в ходе которой 53-летний мужчина не менее двух раз выстрелил в жену. От полученных ранений 39-летняя женщина скончалась на месте.

По данным телеграм-канала «112», после этого мужчина сам позвонил в скорую помощь, однако женщина скончалась до приезда медиков. Подозреваемый признался полицейским в содеянном, сказав, что очень сильно любил свою жену.

По его словам, в момент преступления он был абсолютно трезв, но употребил алкоголь перед тем, как на место приехала полиция. Квартиру, в которой произошло убийство, семейная пара купила полгода назад.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит от шести до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время жителю столицы предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

Громкое убийство на почве ревности произошло этим летом и в Челябинской области . По версии следствия, в ночь на 21 августа в поселке Локомотивный 50-летний главврач и депутат Локомотивного городского округа Азат Зарипов в упор дважды выстрелил из охотничьего ружья в 32-летнюю супругу Елену. Спасти женщину не удалось. Пара состояла в браке 12 лет, у них остались четверо несовершеннолетних детей, трое из которых приходятся Зарипову кровными.

Уже 22 августа Карталинский суд отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца. Зарипов полностью признал свою вину.

«Я готов понести любое наказание, ни на кого не собираюсь давить. Я виноват, и очень сильно виноват. Во всем раскаиваюсь, оправданий себе не нахожу, — заявил он на судебном заседании. — Но как врач я понимаю, что с моим заболеванием — третья группа инвалидности, постоянно повышается сахар, нужно колоть инсулин — находиться в изоляторе не смогу».

На допросах мужчина рассказал, что сильно ревновал супругу. За два месяца до трагедии муж увидел переписку Елены с аниматором из турецкого курорта, куда женщина ездила отдыхать с подругой.

«Я человек ревнивый, имею печальный опыт [измены] с первой женой, — привели в суде показания Зарипова из протокола допроса. — Елена начала паролить телефон, стала [принимать участие в финансовой пирамиде] и общаться со многими мужчинами. Также начала заниматься трейдингом, и мужчины начали звонить ей даже по ночам».

По словам Зарипова, в нем постепенно копились злоба и ревность. Кроме того, с февраля прошлого года жена «стала отдаляться, близости не было, относилась по-хамски», отмечал обвиняемый. В мае этого года Елена призналась супругу, что переписывается с мужчиной из Новосибирска.

В июне тот признался ей в любви, а вечером 20 августа женщина сказала, что хочет забрать детей и переехать в Новосибирск, сообщил Зарипов.

После этого, согласно протоколу допроса, мужчина, который не употреблял алкоголь последние 11 лет, ушел из дома и купил четыре бутылки пива. Он пришел к тестю и рассказал о разговоре с супругой. Отец Елены позвонил ей, но та ему нагрубила. Затем за подозреваемым приехал друг, они вместе выпили еще две бутылки пива. Зарипов признался, что в момент убийства полностью осознавал, что делает.

«Я разозлился и решил убить ее и себя. Дома у меня есть два охотничьих ружья. Я взял в кладовке «Сайгу» и коробку с патронами, прошел в спальню. Сын побежал за мной: «Папа, не надо!» Я понимал, что ребенок идет сзади, но был очень зол. И решил довести начатое до конца. Я желал ей смерти», — сказал Зарипов.

По данным следствия, мужчина дважды выстрелил в Елену, свидетелем трагедии стал сын пары. После содеянного мужчина позвонил тестю и признался в убийстве, а затем поехал к реке, чтобы совершить суицид, но не смог этого сделать. Вскоре его задержала полиция.

Мать погибшей женщины сообщила журналистам, что не хотела, чтобы Зарипова на время следствия отправляли под арест. «Азат — член нашей семьи, отец моих троих внуков. Он сам себя наказал, ему самому и страдать. Да еще и с его инвалидностью по сахарному диабету. Раз родился ревнивым, будет ревновать», — сказала она.

Женщина выразила надежду на то, что подозреваемому не дадут большой срок за убийство, чтобы он смог воспитывать детей. «Бабка с дедом для детей — одно, а отец — другое. Если бы дали ему 12 лет условно, прекрасно бы было», — поясняла мать погибшей.