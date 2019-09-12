Изнасилованная дознавательница из Уфы захотела сотни миллионов рублей

Бывшая дознавательница полиции из Уфы , обвинившая своих коллег в изнасиловании, решила увеличить сумму иска о компенсации морального вреда до 300 миллионов рублей. Об этом в четверг, 12 сентября, адвокат одного из обвиняемых Наиль Багаутдинов сообщил «Вести-Башкортостан».

По его словам, девушка заявила о своем решении во время судебного заседания, когда ей стали задавать «неудобные вопросы». В какой-то момент потерпевшая просто вышла из себя и пригрозила подсудимым.

15 августа сообщалось, что бывшая дознавательница полиции потребовала от обвиняемых в ее изнасиловании 100 миллионов рублей компенсации. При этом еще 10 января сумма, которую она хотела отсудить равнялась 30 миллионам рублей.

В настоящее время в изнасиловании дознавательницы обвиняются 51-летний полковник полиции и бывший начальник отдела МВД по Уфимскому району Башкирии, 34-летний подполковник полиции и бывший начальник отдела по вопросам миграции этого же подразделения, а также 50-летний полковник полиции и бывший начальник отделения полиции по Кармаскалинскому району республики.

О преступлении в уфимской полиции стало известно 31 октября 2018 года, когда девушка обратилась в полицию.

По данным следствия, трое полицейских были в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Якобы по служебной необходимости они вызвали 23-летнюю сотрудницу, предложили ей выпить и после этого изнасиловали. 23-летняя пострадавшая оказалась дочерью заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии.

Офицеров сразу же арестовали и уволили. Потерпевшая также лишилась работы из-за распития алкоголя на службе.