Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Изнасилованная дознавательница из Уфы захотела сотни миллионов рублей 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Дознавательница из Уфы захотела сотни миллионов рублей
Фото: Газета.ру
Бывшая дознавательница полиции из Уфы, обвинившая своих коллег в изнасиловании, решила увеличить сумму иска о компенсации морального вреда до 300 миллионов рублей. Об этом в четверг, 12 сентября, адвокат одного из обвиняемых Наиль Багаутдинов сообщил «Вести-Башкортостан».
По его словам, девушка заявила о своем решении во время судебного заседания, когда ей стали задавать «неудобные вопросы». В какой-то момент потерпевшая просто вышла из себя и пригрозила подсудимым.
15 августа сообщалось, что бывшая дознавательница полиции потребовала от обвиняемых в ее изнасиловании 100 миллионов рублей компенсации. При этом еще 10 января сумма, которую она хотела отсудить равнялась 30 миллионам рублей.
В настоящее время в изнасиловании дознавательницы обвиняются 51-летний полковник полиции и бывший начальник отдела МВД по Уфимскому району Башкирии, 34-летний подполковник полиции и бывший начальник отдела по вопросам миграции этого же подразделения, а также 50-летний полковник полиции и бывший начальник отделения полиции по Кармаскалинскому району республики.
О преступлении в уфимской полиции стало известно 31 октября 2018 года, когда девушка обратилась в полицию.
По данным следствия, трое полицейских были в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Якобы по служебной необходимости они вызвали 23-летнюю сотрудницу, предложили ей выпить и после этого изнасиловали. 23-летняя пострадавшая оказалась дочерью заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии.
Офицеров сразу же арестовали и уволили. Потерпевшая также лишилась работы из-за распития алкоголя на службе.
В России стали меньше пить: нас обошли Германия и Литва
Последние новости
В России отреагировали на желание ДНР войти в ее состав В России отреагировали на желание ДНР войти в ее состав Киев решил упростить жизнь жителям ДНР и ЛНР Киев решил упростить жизнь жителям ДНР и ЛНР Украина проиграла России спор в ВТО Украина проиграла России спор в ВТО
Комментарии5
Криминал , Происшествия , Росгвардия , МВД , Уфа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова резко осадила украинского журналиста
Захарова резко осадила украинского журналиста27
Интерпол ответил на просьбу России о шпионе Смоленкове
Интерпол ответил на просьбу России о шпионе Смоленкове
Ролик казанских близняшек взбесил западные СМИ
Ролик казанских близняшек взбесил западные СМИ101
Путин высказался о слюнтяе во главе государства
Путин высказался о слюнтяе во главе государства991
«Это позор». Чеченки извинились перед Кадыровым
«Это позор». Чеченки извинились перед Кадыровым100
Видео
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
00:17
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
В мире Статьи
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
01:12
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
Шоу-бизнес
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
00:59
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
Происшествия
Захарова резко осадила украинского журналиста
00:29
Захарова резко осадила украинского журналиста
Политика
Уральские казаки провели турнир палачей
01:30
Уральские казаки провели турнир палачей
Общество
Михаэль Шумахер пришел в сознание
03:17
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Происшествия
Киев решил упростить жизнь жителям Донбасса
04:56
Киев решил упростить жизнь жителям Донбасса
В мире
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
04:46
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
Происшествия
Пока вы не уснули: В деле МН17 новый подозреваемый
02:56
Пока вы не уснули: В деле МН17 новый подозреваемый
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение