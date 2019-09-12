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Дознавательница из Уфы захотела сотни миллионов рублей 

Рамблер + ещё 1 28 минут назад
Экс-дознавательница уфимской полиции, которая обвинила своих руководителей в изнасиловании, намерена увеличить сумму исковых требований к подсудимым в качестве компенсации морального вреда до 300 миллионов рублей, сообщают «Вести-Башкортостан».
Уфимская дознавательница не смогла ответить на "конкретные вопросы»
Об этом журналистам заявил адвокат одного из подсудимых Наиль Багаутдинов. По его словам, девушка решила изменить требования после того, как ей стали задавать «неудобные вопросы».
«В какой-то момент она вышла из себя и пригрозила подсудимым, что она увеличит сумму гражданского иска до 300 миллионов рублей», — пояснил юрист.
В августе потерпевшая заявляла о том, что планирует взыскать с подсудимых 100 миллионов рублей. При этом ещё в январе девушка требовала с них 30 миллионов.
Ранее СМИ выяснили, как потерпевшая ведёт себя на закрытых судебных заседаниях. По данным «Московского комсомольца», девушка не раз срывалась, плакала, когда судья или адвокаты просили её повторить показания. При этом участники процесса требуют от неё вспомнить все интимные подробности произошедшего в деталях. Отвечая на вопросы, потерпевшая старается не смотреть никому в глаза и часто что-то читает в телефоне.
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Криминал , Видео , Происшествия , Уфа
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