Дознавательница из Уфы захотела сотни миллионов рублей

Экс-дознавательница уфимской полиции, которая обвинила своих руководителей в изнасиловании, намерена увеличить сумму исковых требований к подсудимым в качестве компенсации морального вреда до 300 миллионов рублей, сообщают «Вести-Башкортостан».

Об этом журналистам заявил адвокат одного из подсудимых Наиль Багаутдинов. По его словам, девушка решила изменить требования после того, как ей стали задавать «неудобные вопросы».

«В какой-то момент она вышла из себя и пригрозила подсудимым, что она увеличит сумму гражданского иска до 300 миллионов рублей», — пояснил юрист.

В августе потерпевшая заявляла о том, что планирует взыскать с подсудимых 100 миллионов рублей. При этом ещё в январе девушка требовала с них 30 миллионов.