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Адвокат объяснил, почему ВС отменил решения о продлении ареста Хорошавина 

РИА Новости 12 минут назад
Названа причина отмены ареста Хорошавина
Фото: РИА Новости
Отмена Верховным судом РФ всех решений о продлении ареста экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина дает ему право на компенсацию, но для осужденного на 13 лет заключения экс-чиновника "ничего не меняется", сообщил в четверг РИА Новости адвокат Василий Иванов.
Ранее в четверг адвокат Хорошавина Евгений Балабас сообщил РИА Новости, что Верховный суд РФ отменил все решения о продлении ареста экс-главе региона.
"Верховный суд просто устранил нарушения уголовно-процессуального законодательства, которые были установлены Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Для самого Хорошавина ничего не меняется, это дает ему только право получить компенсацию от Российской Федерации, назначенную ЕСПЧ при рассмотрении жалобы его и адвоката Ольги Артюховой. Насколько мне известно, сумма назначена в 50 тысяч евро", — рассказал собеседник агентства, который выступал защитником одного из фигурантов по первому делу экс-губернатора региона.
По словам Иванова, Верховный суд устранил юридическую коллизию. Чтобы выплатить установленную ЕСПЧ материальную компенсацию Верховный суд должен был отменить все решения, на которые указал ЕСПЧ как на незаконные.
"И он это сделал. Подобные процессы не единичны. Они свидетельствует о формальном подходе большинства российских судов к рассмотрению вопросов об избрании и продлении самой строгой меры пресечения — в виде содержания под стражей, которая может быть назначена подозреваемому или обвиняемому по уголовным делам", — заключил адвокат.
Городской суд Южно-Сахалинска 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Евгений Балабас , Василий Иванов , Александр Хорошавин , Ольга Артюхова , ЕСПЧ , ФСИН , РИА Новости , Сахалинская Область
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