Лидер преступной России проиграл войну азербайджанскому вору. Мир криминала ждут перемены

Криминальный мир России в ожидании перемен: его лидер, вор в законе Захарий Калашов , известный как Шакро Молодой, уступил в противостоянии с главным авторитетом Азербайджана Надиром Салифовым (Гули). Шакро первым начал наступление на влиятельного оппонента — но арест и суровый приговор спутали Калашову все карты. При этом Гули не сегодня-завтра заключит союз с влиятельным кланом сухумских воров: этот альянс фактически будет означать объединение воровского мира и полное поражение Шакро Молодого. Что до места Шакро на преступном троне России, то его по праву сильного вполне может занять сам Гули. В подробностях очередного раунда борьбы за власть в криминальном мире России разбиралась «Лента.ру».

Расплата за дерзость

Конфликт в воровском мире начал обостряться после 26 августа. Тогда, по данным информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм», в Турции состоялась встреча Гули и потомственного вора в законе Гурама Чихладзе (Квежоевич). Встречу авторитетов, которые увиделись впервые, помог устроить Шакро Молодой, который попросил Гули быть помягче с 35-летним Квежоевичем.

Однако последний неожиданно для всех повел себя вызывающе: он назвал своими друзьями сторонников вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранский), причастных к теракту в доме Гули, совершенному в 2017 году. Квежоевич также заявил, что сторонники Ленкоранского не являются «суками», как их называет Гули.

Свидетелем встречи авторитетов стал приближенный Гули — Арман Джумагельдиев (Дикий Арман), казах по национальности и один из кандидатов в воры в законе. Он счел, что Квежоевич ведет себя слишком дерзко и избил его прямо перед своим боссом, после чего «потерпевший» поспешил удалиться.

Уже после инцидента Дикий Арман объяснил, что, избивая Квежоевича, он якобы не знал, что поднимает руку на вора в законе. Что до его босса Гули, то 47-летний авторитет быстро дал понять, что своего человека в обиду не даст и при необходимости накажет Армана сам. Как бы там ни было, но избиение потомственного вора в законе в криминальном мире не могло остаться незамеченным.

«Прайм Крайм»

Ответный ход

Впрочем, желающий бросить вызов Гули — одному из главных криминальных авторитетов России и бывшего СССР — нашелся далеко не сразу. В конце концов им стал 55-летний Бадри Когуашвили (Кутаисский) — один из сторонников Шакро Молодого. После того как 29 марта 2018 года Шакро получил девять лет и десять месяцев строгого режима за вымогательство с применением насилия, Бадри Кутаисский стал считаться его московским преемником.

И именно Бадри попытался организовать сходку для лишения воровского титула главного авторитета Азербайджана. Мол, Гули допустил избиение Квежоевича в Турции — и должен быть жестоко наказан. Бадри Кутаисский также заявил, что «не для того прошел Красноярск [отбыл срок в ИК-31], чтобы фраера безнаказанно били воров».

«Прайм Крайм»

Само собой, на подобный демарш Бадри вряд ли решился бы без поддержки своего босса Шакро. Да и сам лидер преступного мира России не стал молчать: он поддержал своего протеже и назвал турецкое избиение пощечиной для себя. Но Шакро, по всей видимости, двигало отнюдь не желание заступиться за побитого Квежоевича. Как отмечал источник «Прайм Крайм», для достижения желаемого результата — избавления от Гули или его втягивания в воровскую войну — Шакро вряд ли стал бы щадить кого-то из своих приближенных.

Фактически Шакро попытался «втемную» использовать Бадри Кутаисского, чтобы навредить своему конкуренту за власть в преступном мире чужими руками. Однако эта уловка не сработала: воры в законе не поддержали стремление Кутаисского раскороновать Гули и предрекли стороннику Шакро заведомо плачевный и позорный финал. Авторитеты рассудили, что произошедшего в Турции явно недостаточно для наказания главного вора Азербайджана.

«Прайм Крайм»

Роковой просчет

До того, как начать атаку на Гули, Шакро Молодой чувствовал себя вполне уверенно. На роковой встрече в Турции присутствовали двое его старых сторонников — Мартин Бабакехян и Александр Захаров . Про них Шакро говорил, что они сделали для воровского мира больше, чем некоторые воры в законе. В 2011 году Бабакехян и Захаров получили 19 и 17 лет лишения свободы за убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова

Несколько месяцев назад Бабакехян и Захаров получили условно-досрочное освобождение (УДО), не досидев шесть и пять лет соответственно. При этом освободиться оба осужденных смогли в Краснодарском крае, где у Шакро Молодого есть большие связи — и не исключено, что он помог своим сторонникам покинуть зону. При этом, по данным источника «Прайм Крайм», сам Шакро в скором времени также планировал оказаться на свободе по УДО.

Но вместо того, чтобы до поры сохранять статус-кво в преступном мире, Шакро решил нанести удар по своему конкуренту Гули. Правда, эта затея обернулась полным провалом: сначала авторитеты не поддержали Бадри Кутаисского. А в пятницу, 6 августа, Гули собрал в Турции сходку из 20 воров в законе, на которой приняли несколько важных решений. Во-первых, поступок Дикого Армана, избившего Квежоевича, решили не считать достойным осуждения.

«Прайм Крайм»

Во-вторых, самому Квежоевичу вместе с Бадри Кутаисским напомнили, что у них есть незавершенные конфликты с другими авторитетами, и пока эти конфликты не будут разрешены, ни Квежоевич, ни Бадри ворами называться не могут. А тех, кто будет отталкиваться от мнения обоих, Гули лично пообещал «сажать на нож». Впрочем, самым любопытным моментом на сходке стал тост, который главный авторитет Азербайджана произнес за поддержавшего его Мераба Джангвеладзе Сухумского ) — лидера влиятельного сухумского воровского клана.

Время Мераба

Мераб Сухумский — видная фигура в криминальном мире: он считается правой рукой Тариэла Ониани (Таро), одного из «большой тройки» воров в законе 90-х и нулевых. В отличие от двух других преступных «генералов», Вячеслава Иванькова (Япончик) и Аслана Усояна (Дед Хасан), Таро смог выжить в бесконечных криминальных разборках. Сейчас он находится в СИЗО и дожидается решения вопроса о депортации в Испанию, где вора обвиняют в отмывании денег. Впрочем, как показывает практика, авторитетов такого масштаба Россия крайне редко выдает за рубеж.

Пока судьба его босса находится в подвешенном состоянии, Мераб Сухумский руководит делами своего клана из Турции, где обосновался давно и чувствует себя вполне комфортно. Там же, в Турции, сегодня находится и Гули. Судя по поведению обоих криминальных авторитетов, они вполне могут заключить между собой союз уже в ближайшее время — а это, в свою очередь, фактически будет означать объединение мира воров в законе. Но при таком раскладе его прежний лидер, Шакро Молодой, окажется вне игры.

«Прайм Крайм»

В недавней телефонной беседе с Шакро Мераб Сухумский прямо заявил ему, что считает Гули своим братом, а игры нынешнего лидера преступной России ему надоели. Сухумский также отметил, что «приемы [Шакро] из 90-х, когда он стравливал одних и других, одним говоря одно, а другим — другое, морально устарели. Сейчас дураков нет, и все тайное быстро выплывает наружу».

Между тем при желании Мераб Сухумский может не просто лишить Шакро Молодого своей поддержки, но и буквально уничтожить его. По данным «Прайм Крайм», когда Сухумский встречался с вором в законе Олегом Пироговым (Циркач), тот рассказал подробности истории с убийством 46-летнего вора в законе Вадима Иваненко (Вадик Краснодарский). Авторитета застрелили в Анталье 10 февраля 2015 года. По словам Циркача, расправа над Вадиком Краснодарским — решение Шакро, причем решение, вынесенное в обход всех воровских законов. И если Мераб Сухумский захочет воспользоваться этой информацией, для лидера преступного мира России могут наступить по-настоящему черные времена.

Между тем во всей истории с конфликтом Шакро Молодого и Гули есть одна весьма любопытная деталь. Как выяснилось, Дикий Арман, избивший Квежоевича, хорошо знаком не только со своим боссом Гули, но и с Мерабом Сухумским. А последнему конфликт Шакро и Гули — «тяжеловесов» от криминала и потенциальных конкурентов — был бы весьма выгоден. И хотя эта версия относится скорее к разряду конспирологии, не исключено, что нынешнее обострение в воровском мире мог спровоцировать отнюдь не горячий казахский нрав, а чей-то холодный и аккуратный расчет…