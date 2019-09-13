Оператора Discovery убили в Мексике

Сотрудник телеканала Discovery убит в Мексике

В городе Акапулько, расположенном в мексиканском штате Герреро , неизвестными злоумышленниками убит фотограф и оператор телеканала Discovery Эрик Кастильо . По данным местных СМИ, вооруженные нападавшие попытались завладеть внедорожником жертвы.

В 2019 году в Мексике жертвами насилия стали уже более 10 журналистов, а с 2000 года в этой латиноамериканской стране были убиты не менее 150 сотрудников СМИ, напоминает ТАСС. По данным мексиканской прокуратуры, 99 процентов правонарушений в отношении мексиканских журналистов остаются безнаказанными.