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Сотрудник телеканала Discovery убит в Мексике 

Вести.Ru + ещё 3 49 минут назад
Оператора Discovery убили в Мексике
Фото: EPA
В городе Акапулько, расположенном в мексиканском штате Герреро, неизвестными злоумышленниками убит фотограф и оператор телеканала Discovery Эрик Кастильо. По данным местных СМИ, вооруженные нападавшие попытались завладеть внедорожником жертвы.
В 2019 году в Мексике жертвами насилия стали уже более 10 журналистов, а с 2000 года в этой латиноамериканской стране были убиты не менее 150 сотрудников СМИ, напоминает ТАСС. По данным мексиканской прокуратуры, 99 процентов правонарушений в отношении мексиканских журналистов остаются безнаказанными.
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Криминал , Происшествия , Эрик Кастильо , ИТАР-ТАСС , Герреро , Мексика
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