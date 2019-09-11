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В Калининграде сожгли биотуалет вместе с живым человеком 

Вести.Ru + ещё 9 1 час назад
В Калининграде сожгли биотуалет вместе с живым человеком
Фото: Global Look Press
В Калининграде на одной из строительных площадок в среду, 11 сентября, обнаружили сгоревший туалет, в котором с признаками воздействия высоких температур находился труп человека.
Соответствующее сообщение поступило в местные правоохранительные органы. Биотуалет обнаружили на строительной площадке по улице Павлика Морозова.
Как отмечают в Следственном комитете по Калининградской области, обстановка на месте происшествия свидетельствовала о насильственном характере смерти погибшего. По предварительной версии, биотуалет подожгли злоумышленники.
В настоящее время на месте происшествия работают следственная группа, следователи-криминалисты, судебно-медицинский эксперт и сотрудники полиции. Личность погибшего человека пока не установлена.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство). Проводится комплекс следственных действий, который поможет установить все обстоятельства случившегося.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Калининград
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