В Калининграде сожгли биотуалет вместе с живым человеком

Калининграде на одной из строительных площадок в среду, 11 сентября, обнаружили сгоревший туалет, в котором с признаками воздействия высоких температур находился труп человека.

Соответствующее сообщение поступило в местные правоохранительные органы . Биотуалет обнаружили на строительной площадке по улице Павлика Морозова.

Как отмечают в Следственном комитете по Калининградской области, обстановка на месте происшествия свидетельствовала о насильственном характере смерти погибшего. По предварительной версии, биотуалет подожгли злоумышленники.

В настоящее время на месте происшествия работают следственная группа, следователи-криминалисты, судебно-медицинский эксперт и сотрудники полиции. Личность погибшего человека пока не установлена.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство). Проводится комплекс следственных действий, который поможет установить все обстоятельства случившегося.