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В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Начальника полиции поселка под Красноярском нашли мертвым
Фото: РИА Новости
Начальник полиции поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Начальник полиции поселка Краснокаменск найден мертвым", — сказал собеседник агентства.
Источник сообщил, что предварительно полицейский покончил с собой.
В пресс-службе краевого главка подтвердили смерть полицейского, однако не уточнили причину.
"В данный момент по факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины. Проверку также проводит управление СК по Хакасии", — сообщили в пресс-службе.
СМИ сообщают, что полицейский расследовали дела о массовых возгораниях в Курагинском районе, и на него оказывалось давление "черных лесорубов". Однако в краевом главке не подтвердили эту информацию.
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Криминал , Происшествия , СКР , РИА Новости , Краснокаменск , Красноярский Край
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