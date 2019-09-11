Начальника полиции поселка под Красноярском нашли мертвым

В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым

"Начальник полиции поселка Краснокаменск найден мертвым", — сказал собеседник агентства.

Источник сообщил, что предварительно полицейский покончил с собой.

В пресс-службе краевого главка подтвердили смерть полицейского, однако не уточнили причину.

"В данный момент по факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины. Проверку также проводит управление СК по Хакасии", — сообщили в пресс-службе.

СМИ сообщают, что полицейский расследовали дела о массовых возгораниях в Курагинском районе, и на него оказывалось давление "черных лесорубов". Однако в краевом главке не подтвердили эту информацию.