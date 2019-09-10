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Время событий по изнасилованию дознавательницы в Уфе определить не удается 

АиФ-Уфа 17 часов назад
Потерпевшая по делу об изнасиловании дознавательницы не называет ориентировочное время совершения преступления и предшествовавших этому событий. Об этом сообщил 10 сентября 2019 года адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков после заседания в Кировском районном суде Уфы.
«По времени у нас сплошные противоречия, — заявил адвокат. — Время определяет, естественно, потерпевшая, и противоречия (в ее показаниях — прим.ред.) мы так и неустранили».
Халиков добавил, что заседание в суде прошло «немного эмоциональнее». Этому, по его словам, способствовало то, что потерпевшей начали задавать «более конкретные, подробные вопросы», а раньше они были скорее «дежурные».
Сегодня на заседании вопросы задавали сами обвиняемые. Допрос девущки не был завершен: он продолжится в четверг, 12 сентября.
Напомним, в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы обвиняются трое бывших начальников отделов МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам. Это 34-летний Павел Яромчук, 50-летний Салават Галиев и 51-летний Эдуард Матвеев. Процесс идет в закрытом для прессе режиме. Не некоторые из них потерпевшая не явилась из-за нетрудоспособности адвоката. Еще несколько раз процесс прерывали, так как девушка не могла давать показания стоя, как это требует уголовно-процессуальный кодекс.
С журналистами общаются только адвокаты обвиняемых. Потерпевшая комментариев не дает, на заседания она приходит в темных очках и отворачивается от камер. При этом в зале суда она упрекнула защитников Галиева, Матвеева и Яромчука в пиаре.
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Комментарии8
Криминал , Видео , Эдуард Матвеев , Павел Яромчук , МВД , Уфа
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