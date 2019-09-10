Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция задержала калининградца, торговавшего несуществующими товарами 

РИА Новости 2 часа назад
Калининградец торговал несуществующими товарами
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали жителя Калининградской области, который вместо товаров, которыми он торговал через интернет, отправлял покупателям по почте пустые коробки, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
По версии полицейских, 27-летний житель Калининградской области размещал на сайте объявлений предложения о продаже различных товаров, среди которых были бытовая техника, часы, запчасти для велосипедов. От покупателей продавец требовал перечислить ему предоплату, после чего высылал им по почте пустые коробки. При этом молодой человек пользовался банковскими картами своих знакомых. В основном его жертвами становились жители других регионов России.
"Сотрудники специализированной группы регионального УМВД по расследованию дистанционных мошенничеств и краж денег с электронных и банковских счетов установили причастность 27-летнего жителя Калининградской области к обману покупателей на одном из популярных интернет-сайтов бесплатных объявлений", — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что оперативники изъяли у подозреваемого банковские карты, сим-карты, собрали другие улики. Оперативники установили также, что в апреле этого года калининградец под видом продажи дорогостоящих комплектующих для велосипеда получил 53 тысячи рублей, выслав покупателю из Москвы картонную коробку с мусором. После совершения преступления он перестал отвечать на сообщения и удалил аккаунт, заведя новый под другим именем.
Следователи полиции возбудили в отношении задержанного уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину"). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы. Сотрудники уголовного розыска и отдела "К" продолжают выявлять другие эпизоды с участием задержанного жителя региона.
Последние новости
Самарцы потребовали извинений за "испорченный" Биланом день города Самарцы потребовали извинений за "испорченный" Биланом день города В Югре мужчина бросил женщину в лесу наедине с медведем и убежал В Югре мужчина бросил женщину в лесу наедине с медведем и убежал Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Комментарии
Криминал , Происшествия , МВД , Калининградская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пил выше нормы»: подробности о шпионе Смоленкове
«Пил выше нормы»: подробности о шпионе Смоленкове18
Не пережила предательство: почему мать утопила детей
Не пережила предательство: почему мать утопила детей88
Зеленский превращается в диктатора Украины
Зеленский превращается в диктатора Украины30
Путин назвал кандидатов на пост главы Крыма
Путин назвал кандидатов на пост главы Крыма201
Поклонская получила новую должность
Поклонская получила новую должность
Видео
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США
02:06
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США
Политика
Как работает реверс двигателей в самолете
04:27
Как работает реверс двигателей в самолете
Наука и техника
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
00:57
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
В мире Европа
Путин назвал кандидатов на пост главы Крыма
05:14
Путин назвал кандидатов на пост главы Крыма
Политика В мире
Тимати удалил резонансный клип про Москву
01:46
Тимати удалил резонансный клип про Москву
Шоу-бизнес
Украина сделала заявление об обмене заключенными
09:06
Украина сделала заявление об обмене заключенными
В мире Украина
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
00:57
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
В мире Европа
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
01:21
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
Другое
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
00:51
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
В мире Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
02:17
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение