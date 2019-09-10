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Двое уголовников сбежали из российской психбольницы 

Lenta.ru + ещё 3 21 минуту назад
Двое уголовников сбежали из российской психбольницы
Фото: РИА Новости
Двое уголовников, направленные на принудительное лечение в психоневрологическую больницу Челябинска, сбежали из нее. Об этом во вторник 10 сентября ТАСС сообщили в пресс-службе городской полиции.
По данным МВД, совершивших побег пациентов разыскивают.
Источник агенства добавил, что оба беглеца ранее были судимы: один за кражу, а другой — за грабеж.
17 августа сообщалось, что в Башкирии пациент наркодиспансера сообщил в полицию о том, что здание заминировано, чтобы сбежать из учреждения. Кинологи не обнаружили опасных предметов на территории учреждения, было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
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Криминал , Происшествия , Челябинск
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