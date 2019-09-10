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Из ячейки банка в центре Москвы исчезли $700 тысяч 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Из ячейки банка в центре Москвы исчезли $700 тысяч
Фото: РИА Новости
Более 45 млн рублей похитили из банковской ячейки в центре Москвы. Как сообщили в ГУ МВД России, кража произошла в здании, где находится головной офис Транскапиталбанка.
По данным ТАСС, в полицию обратился коммерческий директор организации. Он сообщил, что утром 9 сентября пришёл на работу и не смог открыть ячейку, куда в декабре 2018 года положил $700 тысяч. Он вызвал мастера, который смог устранить неполадки. После вскрытия ячейки оказалось, что денежные средства в ней отсутствуют. По факту инцидента полиция начала проверку. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в особо крупном размере».
Ранее, как писал News.ru, денежные средства почти на 8 млн рублей пропали из банковской ячейки индивидуального предпринимателя в Москве. С заявлением о пропаже бизнесмен обратился в правоохранительные органы. Деньги хранились в иностранной валюте — долларах и евро — в одном из отделений ВТБ.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Банк ВТБ , Транскапиталбанк , МВД , Москва
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