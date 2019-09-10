Из ячейки банка в центре Москвы исчезли $700 тысяч

Более 45 млн рублей похитили из банковской ячейки в центре Москвы . Как сообщили в ГУ МВД России, кража произошла в здании, где находится головной офис Транскапиталбанка

По данным ТАСС, в полицию обратился коммерческий директор организации. Он сообщил, что утром 9 сентября пришёл на работу и не смог открыть ячейку, куда в декабре 2018 года положил $700 тысяч. Он вызвал мастера, который смог устранить неполадки. После вскрытия ячейки оказалось, что денежные средства в ней отсутствуют. По факту инцидента полиция начала проверку. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в особо крупном размере».